«Соображения безопасности»: почему рекомендации МОК по россиянам не хотят принимать в хоккее

IIHF официально объявила о продлении отстранения в четверг, 22 января. Свое решение федерация мотивирует тем, что возвращение российских и белорусских команд к соревнованиям в будущем сезоне «пока небезопасно».

«Текущая ситуация с безопасностью не позволяет обеспечить необходимые условия для проведения турниров, гарантирующие безопасность всех участников», – отмечается в релизе.

Данная причина обоснования недопуска российских хоккеистов не нова. Ранее совет IIHF, продлевая отстранение, наложенное еще в феврале 2022 г., каждый год возвращался именно к теме безопасности. В целом, на стороне IIHF в этом вопросе были и международные спортивные власти. В рекомендациях МОК о допуске россиян в нейтральном статусе от марта 2023 г. речь шла только о индивидуальных атлетах, без командных соревнований.

Однако в декабре 2025 г. ситуация изменилась. Международный олимпийский комитет 11 декабря рекомендовал федерациям допустить российских и белорусских спортсменов к юношеским соревнованиям, в том числе и к командным, на общих основаниях, с гимном и флагом.

После решения МОК многие спортивные федерации последовали этим рекомендациям. К примеру, Международная федерация волейбола (FIVB) объявила о полноценном возвращении российских команд к юношеским соревнованиям с 1 января 2026 г. В январе такое же решение о допуске российских юниоров было принято международной федерацией в одном из зимних игровых видах спорта – керлинге.

В свою очередь, как отмечается в релизе IIHF, совет организации «рассмотрел рекомендации МОК» при принятии решения о продлении отстранения и готов вернуться к вопросу допуска российских юношей к соревнованиям в сезоне 2027/28.

«Всё будет зависеть от дальнейшей оценки ситуации с безопасностью, – говорится в сообщении. – Если эти риски достаточно снизятся в ближайшие месяцы, IIHF будет сотрудничать с соответствующими национальными ассоциациями для поддержки возможного возвращения на молодежный уровень».