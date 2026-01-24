«Соображения безопасности»: почему рекомендации МОК по россиянам не хотят принимать в хоккее

Партнерский проект
Международная федерация хоккея (IIHF) продлила отстранение российских и белорусских команд от соревнований на сезон 2026/27. Такое решение принял совет организации. Отстранение остается в силе и для юношеских и молодежных сборных, несмотря на рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК) по допуску россиян и белорусов к соревнованиям на юношеском уровне, в том числе и в командных дисциплинах. Чем руководствуется IIHF и как готова на это ответить российская сторона – в материале «Ведомости. Спорт РБ».
IIHF официально объявила о продлении отстранения в четверг, 22 января. Свое решение федерация мотивирует тем, что возвращение российских и белорусских команд к соревнованиям в будущем сезоне «пока небезопасно».
«Текущая ситуация с безопасностью не позволяет обеспечить необходимые условия для проведения турниров, гарантирующие безопасность всех участников», – отмечается в релизе.
Данная причина обоснования недопуска российских хоккеистов не нова. Ранее совет IIHF, продлевая отстранение, наложенное еще в феврале 2022 г., каждый год возвращался именно к теме безопасности. В целом, на стороне IIHF в этом вопросе были и международные спортивные власти. В рекомендациях МОК о допуске россиян в нейтральном статусе от марта 2023 г. речь шла только о индивидуальных атлетах, без командных соревнований.
Однако в декабре 2025 г. ситуация изменилась. Международный олимпийский комитет 11 декабря рекомендовал федерациям допустить российских и белорусских спортсменов к юношеским соревнованиям, в том числе и к командным, на общих основаниях, с гимном и флагом.
После решения МОК многие спортивные федерации последовали этим рекомендациям. К примеру, Международная федерация волейбола (FIVB) объявила о полноценном возвращении российских команд к юношеским соревнованиям с 1 января 2026 г. В январе такое же решение о допуске российских юниоров было принято международной федерацией в одном из зимних игровых видах спорта – керлинге.
В свою очередь, как отмечается в релизе IIHF, совет организации «рассмотрел рекомендации МОК» при принятии решения о продлении отстранения и готов вернуться к вопросу допуска российских юношей к соревнованиям в сезоне 2027/28.
«Всё будет зависеть от дальнейшей оценки ситуации с безопасностью, – говорится в сообщении. – Если эти риски достаточно снизятся в ближайшие месяцы, IIHF будет сотрудничать с соответствующими национальными ассоциациями для поддержки возможного возвращения на молодежный уровень».
Ответ российских спортивных властей на решение IIHF последовал незамедлительно. Министр спорта РФ и глава Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев в своем Telegram-канале сообщил, что Федерация хоккея России (ФХР) при поддержке ОКР будет обжаловать продление недопуска к соревнованиям в арбитражном судебном порядке.
Дегтярев отметил, что попытки IIHF сослаться на соображения безопасности «несостоятельны». По словам главы Минспорта, подобный довод уже был признан необоснованным Спортивным арбитражным судом (CAS) во время разбирательства по иску против Международной федерации санного спорта (FIL) также по вопросу недопуска российских атлетов.
Глава ОКР добавил, что юристы комитета «представили десятки примеров участия российских спортсменов в международных соревнованиях без каких-либо инцидентов».
Также организация обратилась к независимому швейцарскому эксперту по правам человека, и тот подтвердил, что «тотальный бан на участие противоречит всем существующим гуманитарным и правовым принципам в области прав человека и носит откровенно дискриминационный характер».
ФХР имеет хорошие шансы на успех в разбирательстве против IIHF в CAS, отметила в разговоре с «Ведомости. Спорт РБ» руководитель спортивной практики юридической группы «Клевер Консалт» Анна Анцелиович. «Последние решения CAS показывают, что они против тотального бана», – сказала юрист.
По мнению Анцелиович, арбитраж в Лозанне не настроен на безусловный допуск российских спортсменов к соревнованиям, однако не поддерживает практику полного отказа для атлетов даже в нейтральном статусе. «Они считают, что все-таки это нарушение прав, и заставляют международные федерации допускать», – сказала собеседница.
CAS при вынесении своих последних вердиктов всегда подчеркивал, что это касается допуска российских спортсменов к конкретным квалификационным соревнованиям перед Олимпийскими играми 2026 г., заметила юрист. Панель арбитров не делает больших послаблений для россиян, но в целом исходит из рекомендаций МОК.
«А в связи с тем, что IIHF сейчас не последовала рекомендациям МОК, то я, в принципе, считаю, что CAS пойдет по этой линии и постановит юношеские сборные допустить», – сказала Анцелиович.
Также Анцелиович добавила, что в случае, если CAS вынесет вердикт в пользу ФХР и ОКР, это не будет означать его автоматического исполнения. Многое зависит от тех формулировок, с которыми российская сторона обратилась в арбитраж.
По словам юриста, CAS может принять вердикт, обязательный к исполнению обеими сторонами, и по процессуальным основаниям его можно обжаловать только в Федеральном суде Швейцарии. «Но CAS не предусматривает сам механизм исполнения решения, не контролирует исполнение решения, у него нет таких полномочий, – подытожила Анцелиович. – Соответственно, с административной точки зрения, это потенциально может затянуться».