В отношении журналиста Аркадия Бабченко возбудили уголовное дело

Как рассказали глава СБУ Василий Грицак и сам Бабченко журналистам, служба узнала о готовящемся покушении два месяца назад и через месяц рассказала о нем самому Бабченко, сообщив, что деньги за его убийство уже переданы киллеру. Участие самого Бабченко в инсценировке потребовалось для отслеживания всей цепочки от заказчика до исполнителя и сбора доказательств.