В отношении журналиста Аркадия Бабченко возбудили уголовное дело
Следствие установило, что Бабченко дважды в течение одного года привлекался к административной ответственности за нарушение установленного порядка деятельности иноагента. Он распространял в социальной сети материалы без соответствующей маркировки. Сейчас Бабченко живет за пределами России.
Следователи столичного СК и оперативные службы выявили противоправную деятельность журналиста и возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 330.1 УК РФ. Бабченко грозит два года лишения свободы. В ближайшее время фигуранту заочно предъявят обвинение и изберут меру пресечения. Следствие также решает вопрос об объявлении Бабченко в розыск.
Бабченко – бывший военный корреспондент «Московского комсомольца» и «Новой газеты». В 2017 г. переехал на Украину, работал на телеканале ATR в Киеве, где вел авторскую программу.
Росфинмониторинг внес Бабченко в перечень террористов и экстремистов 9 июля 2020 г. Минюст включил журналиста в список иностранных агентов 7 апреля 2023 г. По данным ведомства, Бабченко осуществлял сбор средств в поддержку ВСУ, распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти решениях и проводимой ими политике.
29 мая 2018 г. в Киеве была инсценирована смерть Бабченко. Якобы он получил несколько выстрелов в спину. Спустя менее чем сутки после того, как украинские силовики сообщили об убийстве в Киеве журналиста, СБУ заявила, что убийство было инсценировано, сам Бабченко жив, а организатор и исполнитель несостоявшегося убийства задержаны.
Как рассказали глава СБУ Василий Грицак и сам Бабченко журналистам, служба узнала о готовящемся покушении два месяца назад и через месяц рассказала о нем самому Бабченко, сообщив, что деньги за его убийство уже переданы киллеру. Участие самого Бабченко в инсценировке потребовалось для отслеживания всей цепочки от заказчика до исполнителя и сбора доказательств.