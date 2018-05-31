От редакции
Статья опубликована в № 4578 от 31.05.2018 под заголовком: Инсценировка реальности

Что не так с инсценировкой убийства Аркадия Бабченко

После постановки такого уровня доверять и официальной информации, и СМИ, и самим силовикам будет сложнее
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Трагедия обернулась детективом со счастливым финалом: спустя менее чем сутки после того, как украинские силовики сообщили об убийстве в Киеве российского журналиста Аркадия Бабченко, Служба безопасности Украины (СБУ) заявила, что убийство было инсценировано, сам Бабченко жив, а организатор и исполнитель несостоявшегося убийства задержаны. Хорошо, что Бабченко жив и невредим, плохо, что критически настроенные журналисты, политики и общественные деятели по-прежнему не могут чувствовать себя защищенными, в том числе, видимо, и сам Бабченко, уехавший зимой 2017 г. из России из-за опасений за свою жизнь. Хорошо, если расследование несостоявшегося покушения будет доведено до конца, плохо, если случай с Бабченко окажется единственным доведенным до выявления и наказания не только исполнителей, но и заказчиков: в большинстве громких убийств – и в России, и на Украине – они так и остались ненайденными.

Как рассказали глава СБУ Василий Грицак и сам Бабченко журналистам, СБУ узнала о готовящемся покушении два месяца назад и через месяц рассказала о нем самому Бабченко, сообщив, что деньги за его убийство уже переданы киллеру. Участие самого Бабченко в инсценировке потребовалось для отслеживания всей цепочки от заказчика до исполнителя и сбора доказательств. По словам Грицака, и организатор, и исполнитель – граждане Украины, заказчик же – российские спецслужбы и у СБУ есть «неопровержимые доказательства террористической деятельности российских спецслужб на территории Украины» (цитата по РБК). Какие именно, Грицак не уточнил.

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