Что не так с инсценировкой убийства Аркадия Бабченко

Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Трагедия обернулась детективом со счастливым финалом: спустя менее чем сутки после того, как украинские силовики сообщили об убийстве в Киеве российского журналиста Аркадия Бабченко, Служба безопасности Украины (СБУ) заявила, что убийство было инсценировано, сам Бабченко жив, а организатор и исполнитель несостоявшегося убийства задержаны. Хорошо, что Бабченко жив и невредим, плохо, что критически настроенные журналисты, политики и общественные деятели по-прежнему не могут чувствовать себя защищенными, в том числе, видимо, и сам Бабченко, уехавший зимой 2017 г. из России из-за опасений за свою жизнь. Хорошо, если расследование несостоявшегося покушения будет доведено до конца, плохо, если случай с Бабченко окажется единственным доведенным до выявления и наказания не только исполнителей, но и заказчиков: в большинстве громких убийств – и в России, и на Украине – они так и остались ненайденными.

Как рассказали глава СБУ Василий Грицак и сам Бабченко журналистам, СБУ узнала о готовящемся покушении два месяца назад и через месяц рассказала о нем самому Бабченко, сообщив, что деньги за его убийство уже переданы киллеру. Участие самого Бабченко в инсценировке потребовалось для отслеживания всей цепочки от заказчика до исполнителя и сбора доказательств. По словам Грицака, и организатор, и исполнитель – граждане Украины, заказчик же – российские спецслужбы и у СБУ есть «неопровержимые доказательства террористической деятельности российских спецслужб на территории Украины» (цитата по РБК). Какие именно, Грицак не уточнил.