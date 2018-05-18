Мнения / Аналитика / Республика
Статья опубликована в № 4569 от 18.05.2018 под заголовком: Исчезновение факта

Вселенная фактов и реальность без них

Кого слышат те, кто не признает общеизвестных фактов
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Максим Трудолюбов

Не только в России, но и во всем мире разговор идет об исчезновении общего для всех мира фактов. В каких-то областях этот мир есть – например, в науке и спорте. Пока еще все согласны с тем, какой счет был зафиксирован в матче и на каких нарушениях правил были пойманы (или не пойманы) игроки. Но в политических и даже экономических дискуссиях, где цифры, казалось бы, должны быть значимыми, общих фактов нет.

От 30 до 35% всего взрослого населения США потеряны для прессы и экспертного сообщества. Журналисты, даже самые лучшие, ни в чем не могут убедить их, потому что эти люди принципиально отвергают институт прессы и – все чаще – саму идею общего для всех набора фактов, говорит профессор факультета журналистики Нью-Йоркского университета Джей Розен. Более чем с третью населения США просто нет содержательного разговора, сокрушается Розен и признает, что не знает, что делать.

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