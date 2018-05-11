Почему теории заговоров набирают популярность
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Конспирологии в российских СМИ становится больше, показало исследование, проведенное «Медиалогией» совместно с «Ведомостями». За последние семь лет упоминание в СМИ отобранных для анализа теорий заговора выросло в среднем в 6–9 раз, по сути, они стали легитимной моделью объяснения аудитории всего непонятного и враждебного – от СПИДа до антироссийских санкций.
Для исследования было отобрано 36 конспирологических концептов, активно обсуждающихся в СМИ и соцсетях: какие-то малозаметные теории, очевидно, в исследование не вошли, но выборка в целом передает конспирологический ландшафт в России. «Медиалогия» проверила эти концепты по базе из 43 000 телеканалов, радиостанций, печатных и онлайн-СМИ в период между 1 января 2011 г. – времени, когда президентом был Дмитрий Медведев, доллар стоил 30 руб., до появления международных санкций и российских контрсанкций – и 31 декабря 2017 г., когда Владимир Путин готовился к четвертым выборам.
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