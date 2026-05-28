Суд приговорил иностранца к 20 годам за подготовку теракта в Ессентуках
Южный окружной военный суд приговорил жителя иностранного государства к 20 годам за подготовку взрыва на объекте железнодорожной инфраструктуры в Ессентуках, сообщила прокуратура Ставропольского края. Он также должен выплатить штраф в размере 500 000 руб.
Иностранца признали виновным по ч. 1 ст. 30, п. «б» ч. 3 ст. 205 УК РФ (приготовление к совершению взрыва), ч. 2 ст. 205.5 УК РФ (участие в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством РФ признана террористической), ч. 1 ст. 30, ч. 3 ст. 223.1 УК РФ (приготовление к незаконному изготовлению взрывчатых веществ).
Суд установил, что в январе 2025 г. подсудимый, придерживаясь радикальных взглядов и действуя по заданию представителя террористической организации, хотел взорвать объект железнодорожной инфраструктуры. Он приобрел в магазинах компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства и хранил их у себя дома.
22 мая в Белгороде суд приговорил к 14 годам жителя Новосибирской области, задержанного в марте 2024 г. при попытке совершения теракта. Ему также назначили штраф в размере 300 000 руб. Суд выяснил, что россиянин 2003 года рождения приехал в регион и извлек из тайника самодельное взрывное устройство. Затем он установил и активировал его около отдела полиции в городе Строитель, чтобы взорвать его дистанционно. Мужчина попытался выехать из региона. Сотрудники ФСБ обнаружили и обезвредили устройство до взрыва, а Тимакова задержали.