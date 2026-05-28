Суд приговорил иностранца к 20 годам за подготовку теракта в Ессентуках

22 мая в Белгороде суд приговорил к 14 годам жителя Новосибирской области, задержанного в марте 2024 г. при попытке совершения теракта. Ему также назначили штраф в размере 300 000 руб. Суд выяснил, что россиянин 2003 года рождения приехал в регион и извлек из тайника самодельное взрывное устройство. Затем он установил и активировал его около отдела полиции в городе Строитель, чтобы взорвать его дистанционно. Мужчина попытался выехать из региона. Сотрудники ФСБ обнаружили и обезвредили устройство до взрыва, а Тимакова задержали.