Директора департамента Минтранса Васильченко арестовали по делу о взятке

Басманный районный суд Москвы отправил под арест директора департамента государственной политики в области автомобильного и городского пассажирского транспорта Минтранса России Александра Васильченко. Об этом сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции столицы.

Васильченко арестован до 25 июля 2026 г. Ему предъявлено обвинение по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере).

По версии следствия, в 2021–2022 гг. Васильченко, занимая должности первого заместителя председателя комитета транспорта и автомобильных дорог, а затем первого заместителя министра транспорта и автомобильных дорог Курской области, получил взятку за совершение действий, входивших в его служебные полномочия.

7 апреля Ленинский районный суд Курска вынес обвинительный приговор экс-главе области Алексею Смирнову, которого обвинили в коррупционных преступлениях. Суд признал его виновным в двух эпизодах получения особо крупной взятки и назначил довольно строгое наказание – 14 лет лишения свободы в исправительной колонии со штрафом в размере 400 млн руб.

