Директора департамента Минтранса Васильченко арестовали по делу о взятке

7 апреля Ленинский районный суд Курска вынес обвинительный приговор экс-главе области Алексею Смирнову, которого обвинили в коррупционных преступлениях. Суд признал его виновным в двух эпизодах получения особо крупной взятки и назначил довольно строгое наказание – 14 лет лишения свободы в исправительной колонии со штрафом в размере 400 млн руб.