Экс-глава Курской области Алексей Смирнов получил 14 лет колонии

Экс-глава Курской области Алексей Смирнов получил 14 лет колонииНовый губернатор меняет в области порядки, говорят политологи
История с одной из самых громких за последние годы замен губернатора в регионе – Курской области – завершилась. Ленинский районный суд Курска вынес обвинительный приговор экс-главе области Алексею Смирнову, которого обвинили в коррупционных преступлениях. Суд признал его виновным в двух эпизодах получения особо крупной взятки и назначил довольно строгое наказание – 14 лет лишения свободы в исправительной колонии со штрафом в размере 400 млн руб.
Согласно приговору, в течение 10 лет после отбытия срока бывший губернатор не сможет занимать должности на госслужбе и в органах местного самоуправления. Кроме того, суд лишил его почетного звания, присвоенного указом президента, Заслуженный работник жилищно-коммунального хозяйства. Вместе с приговором у Смирнова изъяли в доход государства почти 21 млн руб. в счет конфискации денежных средств, полученных им в результате коррупционной деятельности.
Смирнов возглавлял Курскую область недолго. В мае 2024 г. он сменил Романа Старовойта в качестве врио губернатора, когда тот стал министром транспорта. Смирнов проработал после избрания губернатором (в сентябре 2024 г. набрал 65,28% голосов) 80 дней. В Кремле объяснили кадровую перестановку необходимостью кризисного управления после атаки ВСУ на регион. Старовойт покончил жизнь самоубийством в июле 2025 г., после того как был подписан указ о его отставке.
В декабре 2024 г. Смирнова сменил экс-депутат Госдумы Александр Хинштейн. «Приговор Смирнову – это приговор той масштабной коррупции, которая, увы, цвела в регионе пышным цветом последние годы. Будем делать всё, чтобы выжигать ее каленым железом, тем более что сегодняшний приговор отнюдь не финальный», – сообщил в своем Telegram-канале Хинштейн. Он напомнил, что следователи продолжают расследовать еще целый ряд коррупционных дел, по которым проходит в том числе и Смирнов.
За несколько дней до приговора Смирнов заявил, что у него «нет жизненного ресурса, чтобы отбывать наказание в виде 15 лет лишения свободы», которое в прениях для него запросил прокурор. Осужденный губернатор напомнил, что заключил досудебное соглашение и признал вину в содеянном, поэтому запрошенный ему срок несоизмеримо высок.
По версии следствия, Смирнов вместе с заместителем Алексеем Дедовым и при посредничестве Дмитрия Шубина получил взятки от нескольких компаний на сумму более 20 млн руб. В интересах одного из бизнесменов по указанию чиновников Корпорация развития Курской области заключила договор подряда на строительство фортификационных сооружений на сумму свыше 192 млн руб.
Период самостоятельности Смирнова был недолгим и пришелся на время основных проблем региона – оккупацию Курской области и «огромное количество» беженцев, соглашается политолог Александр Немцев. Поэтому сделать в такое время что-то созидательное было априори непросто, отмечает он. Тем не менее до кризиса Смирнов был «опорой Курской области»: он сам работал на месте и собрал сплоченную команду курян, на которую Старовойт мог полностью положиться, говорит Немцев.
Хинштейн же меняет правила игры. «Уже очерчены линии, которые говорят о том, что как раньше уже не будет», – продолжает он.
Смирнов с начала своего назначения председателем правительства в 2022 г. до уголовного дела был «ключевым управленцем» в Курской области, говорит политолог Владимир Слатинов. Старовойт фактически передал ему все «рутинные дела» и регулярное управление регионом, отмечает он. Но вторжение ВСУ в Курскую область стало «черным лебедем», который перевернул ситуацию: Смирнов не справился с вопросом переселенцев и коррупционными делами, говорит Слатинов.