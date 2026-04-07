Экс-глава Курской области Алексей Смирнов получил 14 лет колонии

Смирнов возглавлял Курскую область недолго. В мае 2024 г. он сменил Романа Старовойта в качестве врио губернатора, когда тот стал министром транспорта. Смирнов проработал после избрания губернатором (в сентябре 2024 г. набрал 65,28% голосов) 80 дней. В Кремле объяснили кадровую перестановку необходимостью кризисного управления после атаки ВСУ на регион. Старовойт покончил жизнь самоубийством в июле 2025 г., после того как был подписан указ о его отставке.