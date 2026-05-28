ТАСС: претензии к Васильченко связаны с работой в правительстве Курской области
Претензии к арестованному директору департамента государственной политики в области автомобильного и городского пассажирского транспорта Минтранса России Александра Васильченко связаны с работой в правительстве Курской области, сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
«Претензии к Александру Васильченко связаны с его предыдущим местом работы», – сказал собеседник агентства.
Басманный районный суд Москвы отправил Васильченко под арест до 25 июля. Ему предъявлено обвинение по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). Ему грозит 15 лет лишения свободы.
По версии следствия, в 2021–2022 гг. Васильченко, занимая должности первого зампредседателя комитета транспорта и автомобильных дорог, а затем первого замминистра транспорта и автомобильных дорог Курской области, получил взятку за совершение действий, входивших в его служебные полномочия.