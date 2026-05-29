Мошенники начали использовать схему с поддельной кражей биометрии
Мошенники начали массово пугать россиян кражей биометрических данных. Фейковые представители госорганов просят перевести деньги на «защищенный» счет, чтобы злоумышленники их якобы не украли, используя голос жертвы для взлома «Госуслуг» и счетов в банках. Об этом рассказал Т-банк, раскрыв новую схему при помощи технологии «Нейрощит».
Все начинается с формального звонка, задача которого – разговорить человека под любым предлогом. Через некоторое время поступает новый звонок от якобы сотрудника Центра цифровой безопасности, который сообщает о «взломе» личного кабинета на «Госуслугах» при помощи биометрии. Лжесотрудник рассказывает, что неизвестные записали голос человека и через нейросети сделали новые речевые заготовки, чтобы обойти системы безопасности госпортала. Этого, по словам мошенника, достаточно, чтобы взломать банковский счет и вывести сбережения.
Следующий звонок поступает из поддельных банка или силовых структур. Жертве заявляют, что неизвестные уже попытались похитить деньги, но операцию приостановили. Теперь сбережения необходимо отправить на «защищенный» счет, который на деле является счетом мошенников.
Руководитель центра экосистемной идентификации Т-банка Михаил Булатов рассказал, что при помощи голоса клиента взломать «Госуслуги» или счет в банке нельзя. Для безопасности в кредитных организациях настроена строгая и многоуровневая защита, которая учитывает тысячи признаков, добавил он. Такой заход с подделкой биометрии мошенники используют, чтобы напугать потенциальную жертву и заставить ее послушно выполнять инструкции.
24 мая МВД России сообщило, что аферисты в преддверии Дня защиты детей начали рассылать поддельные уведомления от имени школ и детсадов. Родителям предлагают платно «застраховать» ребенка для участия в праздниках. По данным ведомства, в предпраздничный период мошенники особенно активизируются. Их схемы ориентированы преимущественно на родителей несовершеннолетних.