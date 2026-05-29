На первого замглавы ДУМ составили протокол о возбуждении ненависти или вражды
Согласно карточке дела, 11 июня суд рассмотрит материалы по ст. 20.3.1 КоАП РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства). Она предусматривает для граждан штраф от 10 000 до 20 000 руб., обязательные работы на срок до 100 часов либо административный арест на срок до 15 суток.
Мухетдинов является автором учебных пособий, монографий и научных публикаций. Также он занимает пост главного редактора издательского дома «Медина» и возглавляет Московский исламский институт.
В декабре 2024 г. сообщалось, что прокуратура вынесла предостережения руководителям региональных духовных управлений мусульман и главному редактору «Медины» в связи с их позицией по вопросу многоженства.