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Прокуратура вынесла предостережения главам региональных ДУМ и главреду «Медины»

Это связано с позицией религиозных деятелей Поволжья, Урала и Москвы по многоженству
Ведомости

По поручению Генпрокуратуры России региональные надзорные органы вынесли предостережения в адрес председателя Совета улемов Духовного управления мусульман (ДУМ) Нижегородской области Мунир-хазрата Беюсова, главы ДУМ Свердловской области Артура Мухутдинова и главного редактора издательского дома «Медина» Дамира Мухетдинова. Решение связано с позицией указанных лиц по религиозному многоженству. Об этом «Ведомостям» сообщил источник в ведомстве.

Генпрокуратурой РФ установлено, что Беюсов и Мухутдинов распространяют высказывания, поддерживающие правильность богословского заключения совета улемов ДУМ России № 4/24 от 17 декабря «Проблематика многоженства в мусульманском сообществе России», разрешающего многоженство. Аналогичной позиции придерживается и Мухетдинов.

Подобные спекуляции оскорбляют женщин и нарушают права детей, такие идеи не соответствуют Конституции и федеральному законодательству, подчеркнул собеседник «Ведомостей». В целях предупреждения возможных правонарушений в адрес этих граждан вынесены предостережения о недопустимости нарушения закона.

19 декабря зампред совета улемов ДУМ России, муфтий Москвы Ильдар Аляутдинов сообщил, что совет принял решение разрешить религиозное многоженство при условии равного отношения мужа к женам. Речь о возможности заключения мужчиной одновременно второго, третьего или даже четвертого религиозного брака. Член Совета по правам человека Ева Меркачева назвала многоженство явным нарушением законодательства России.

23 декабря «Ведомости» со ссылкой на источник, близкий к Генпрокуратуре, сообщили, что надзорное ведомство внесло председателю ДУМ России Равилю Гайнутдину представление в связи с фетвой. Вечером того же дня ДУМ отозвало фетву о религиозном многоженстве. Председатель совета Шамиль Аляутдинов назвал это решением ответом на реакцию Генпрокуратуры и российской общественности.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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