Прокуратура вынесла предостережения главам региональных ДУМ и главреду «Медины»

23 декабря «Ведомости» со ссылкой на источник, близкий к Генпрокуратуре, сообщили, что надзорное ведомство внесло председателю ДУМ России Равилю Гайнутдину представление в связи с фетвой. Вечером того же дня ДУМ отозвало фетву о религиозном многоженстве. Председатель совета Шамиль Аляутдинов назвал это решением ответом на реакцию Генпрокуратуры и российской общественности.