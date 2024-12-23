Генпрокуратура внесла председателю ДУМа представление после фетвы о многоженстве

Генпрокуратура внесла председателю ДУМа представление после фетвы о многоженствеПо закону заключение брака не допускается, если хотя бы одно из вступающих в него лиц уже состоит в другом браке
Генпрокуратура РФ внесла председателю Духовного управления мусульман (ДУМ) России представление в связи с фетвой, разрешающей религиозное многоженство, сообщил «Ведомостям» источник, близкий к надзорному ведомству.
Речь идет о заключении № 4/24 совета улемов ДУМа РФ от 17 декабря «Проблематика многоженства в мусульманском сообществе России», которое разрешает многоженство при условии, если мужчина будет одинаково относиться ко всем женам.
Согласно ст. 14 Семейного кодекса РФ, заключение брака не допускается, если хотя бы одно из вступающих в него лиц уже состоит в другом зарегистрированном браке, отметил собеседник. По его словам, закон «О свободе совести и о религиозных объединениях» гласит, что религиозные организации «действуют в соответствии со своими внутренними установлениями, если они не противоречат законодательству РФ, и обладают правоспособностью, предусматриваемой в их уставах».
«Богословское заключение <…> противоречит действующему законодательству и основам государственной семейной политики в области сохранения и укрепления традиционных российских духовно-нравственных ценностей», – подчеркнул источник в Генпрокуратуре.
19 декабря зампред совета улемов (ДУМ) России, муфтий Москвы Ильдар Аляутдинов сообщил, что совет принял решение разрешить многоженство при условии равного отношения мужа к женам. В частности, речь о возможности заключения мужчиной одновременно второго, третьего или даже четвертого религиозного брака.
21 декабря главный муфтий шейх Равиль Гайнутдин, председатель Духовного управления мусульман РФ, заявил, что принятие фетвы не стало «вторжением в сферу светского законодательства», так как речь идет именно о религиозном браке, а не о браке, зарегистрированном в органах ЗАГС.