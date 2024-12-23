Генпрокуратура внесла председателю ДУМа представление после фетвы о многоженстве

Согласно ст. 14 Семейного кодекса РФ, заключение брака не допускается, если хотя бы одно из вступающих в него лиц уже состоит в другом зарегистрированном браке, отметил собеседник. По его словам, закон «О свободе совести и о религиозных объединениях» гласит, что религиозные организации «действуют в соответствии со своими внутренними установлениями, если они не противоречат законодательству РФ, и обладают правоспособностью, предусматриваемой в их уставах».