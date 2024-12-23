Меркачева назвала многоженство нарушением законодательства России
Многоженство является нарушением российского законодательства. Об этом «Ведомостям» заявила член Совета по правам человека Ева Меркачева, комментируя решение совета улемов Духовного управления мусульман (ДУМ) России.
«Честно говоря, многие правозащитники и юристы впали в ступор. Я общалась со многими экспертами, которые не знали даже, как на это реагировать, потому что явное нарушение российского законодательства», – сказала она.
Меркачева заявила, что ее потрясло решение совета улемов ДУМа в контексте «сложного для страны периода»: «То есть никто не поднимал вопрос до спецоперации, до пандемии, а вот сейчас, в этот сложный для страны период, они решили разрешить многоженство». По ее словам, было очевидно, что такое действие вызовет реакцию у определенной части населения.
В частности, правозащитница оценила реакцию Генпрокуратуры РФ, которая внесла председателю ДУМа России представление в связи с фетвой. Меркачева подчеркнула, что в вопросе многоженства не должно быть «никакой политики», а должно быть соблюдение положений Семейного кодекса.
19 декабря зампред совета улемов ДУМа России, муфтий Москвы Ильдар Аляутдинов сообщил, что совет принял решение разрешить многоженство при условии равного отношения мужа к женам. В частности, речь о возможности заключения мужчиной одновременно второго, третьего или даже четвертого религиозного брака. 23 декабря источник, близкий к Генпрокуратуре, сообщил «Ведомостям», что ведомство внесло председателю ДУМа России Равилю Гайнутдину представление в связи с фетвой.
Согласно ст. 14 Семейного кодекса РФ, заключение брака не допускается, если хотя бы одно из вступающих в него лиц уже состоит в другом зарегистрированном браке. Гайнутдин заявил 21 декабря, что принятие фетвы не является «вторжением в сферу светского законодательства», поскольку речь идет о религиозном браке, а не о браке, официально зарегистрированном в ЗАГСе.