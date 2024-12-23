Меркачева назвала многоженство нарушением законодательства России

Меркачева заявила, что ее потрясло решение совета улемов ДУМа в контексте «сложного для страны периода»: «То есть никто не поднимал вопрос до спецоперации, до пандемии, а вот сейчас, в этот сложный для страны период, они решили разрешить многоженство». По ее словам, было очевидно, что такое действие вызовет реакцию у определенной части населения.