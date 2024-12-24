Фадеев предложил ввести уголовную ответственность за многоженство

Фадеев предложил ввести уголовную ответственность за многоженствоПропаганду подобных явлений в светском государстве нужно жестко пресекать, считает глава СПЧ
Пропаганда многоженства – очень опасное явление, ведущее к экстремизму, заявил глава Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев на встрече с журналистами во вторник. Он поддержал внесение прокуратурой представления в отношении председателя Духовного управления мусульман (ДУМ) России из-за разрешающей религиозное многоженство фетвы. «В Советском Уголовном кодексе была статья о запрете многоженства. Я считаю, что нужно и сейчас в уголовном порядке запретить многоженство», – сказал Фадеев.
Глава СПЧ подчеркнул, что нормы шариата несовместимы со светским характером российского государства. Даже в Лиге арабских государств шариатское право действует всего в нескольких странах, заметил Фадеев. «Нельзя отгораживать себе внутри сложной социокультурной политической системы «островок», живущий по другим законам, и правовым, и нравственным. Потому что это подменяет право, которое распространяется на всю страну», – объяснил он. Фадеев считает, что еще до принятия любых фетв необходимо, как минимум, выносить столь острые вопросы на общественное обсуждение, а не бросать вызов российскому обществу.
Накануне Совет улемов (ученых-богословов) ДУМ России отозвал фетву, допускающую многоженство, после внесения Генпрокуратурой РФ соответствующего представления. Об этом в своем Telegram-канале написал председатель совета Шамиль Аляутдинов. Он пояснил, что фетва была отозвана в связи с опубликованной в СМИ информацией о призыве Генпрокуратуры отменить ее, а также из-за реакции российской общественности.
Имеется в виду заключение № 4/24 совета улемов ДУМа РФ от 17 декабря «Проблематика многоженства в мусульманском сообществе России», разрешающее многоженство при условии, если мужчина будет одинаково относиться ко всем супругам. Зампред совета, муфтий Москвы Ильдар Аляутдинов уточнял, что речь шла о возможности заключения мужчиной одновременно второго, третьего или даже четвертого религиозного брака. Такую меру муфтий назвал допустимой, в том числе при условии, если супруга не способна к деторождению по состоянию здоровья.
23 декабря «Ведомости» со ссылкой на источник сообщили, что Генпрокуратура внесла председателю ДУМа представление из-за разрешающей религиозное многоженство фетвы. По словам собеседника, данное богословское заключение «противоречит действующему законодательству и основам государственной семейной политики в области сохранения и укрепления традиционных российских духовно-нравственных ценностей». Он также привел ст. 14 Семейного кодекса, согласно которой заключение брака недопустимо, если хотя бы одно из вступающих в него лиц уже состоит в другом зарегистрированном браке.