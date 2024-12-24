Фадеев предложил ввести уголовную ответственность за многоженство

Глава СПЧ подчеркнул, что нормы шариата несовместимы со светским характером российского государства. Даже в Лиге арабских государств шариатское право действует всего в нескольких странах, заметил Фадеев. «Нельзя отгораживать себе внутри сложной социокультурной политической системы «островок», живущий по другим законам, и правовым, и нравственным. Потому что это подменяет право, которое распространяется на всю страну», – объяснил он. Фадеев считает, что еще до принятия любых фетв необходимо, как минимум, выносить столь острые вопросы на общественное обсуждение, а не бросать вызов российскому обществу.