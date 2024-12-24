ДУМ РФ отозвало фетву о многоженстве после представления Генпрокуратуры

Имеется в виду заключение № 4/24 совета улемов ДУМа РФ от 17 декабря «Проблематика многоженства в мусульманском сообществе России», разрешающее многоженство при условии, если мужчина будет одинаково относиться ко всем супругам. Зампред совета, муфтий Москвы Ильдар Аляутдинов уточнял, что речь шла о возможности заключения мужчиной одновременно второго, третьего или даже четвертого религиозного брака. Такую меру муфтий назвал допустимой, в том числе, при условии, если супруга не способна к деторождению по состоянию здоровья.