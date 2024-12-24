ДУМ РФ отозвало фетву о многоженстве после представления Генпрокуратуры

ДУМ РФ отозвало фетву о многоженстве после представления ГенпрокуратурыНадзорное ведомство усмотрело в решении организации нарушение российского законодательства
Совет улемов (ученых-богословов) Духовного управления мусульман (ДУМ) России отозвал фетву, допускающую многоженство, после внесения Генпрокуратурой РФ соответствующего представления. Об этом в своем Telegram-канале написал председатель совета Шамиль Аляутдинов.
По его словам, фетва была отозвана в связи с опубликованной в СМИ информацией о призыве Генпрокуратуры отменить ее, а также из-за реакции российской общественности.
«На то Божья воля, и совет улемов ДУМ РФ не видит смысла вступать в полемику», – сказал Аляутдинов.
Имеется в виду заключение № 4/24 совета улемов ДУМа РФ от 17 декабря «Проблематика многоженства в мусульманском сообществе России», разрешающее многоженство при условии, если мужчина будет одинаково относиться ко всем супругам. Зампред совета, муфтий Москвы Ильдар Аляутдинов уточнял, что речь шла о возможности заключения мужчиной одновременно второго, третьего или даже четвертого религиозного брака. Такую меру муфтий назвал допустимой, в том числе, при условии, если супруга не способна к деторождению по состоянию здоровья.
21 декабря председатель Духовного управления мусульман РФ, главный муфтий шейх Равиль Гайнутдин заявил, что принятие фетвы нельзя трактовать как «вторжение в сферу светского законодательства», так как имеется в виду именно религиозный брак, а не брак, зарегистрированный в органах ЗАГС.
23 декабря «Ведомости» со ссылкой на источник писали, что Генпрокуратура РФ внесла председателю ДУМ РФ представление из-за разрешающей религиозное многоженство фетвы. По словам собеседника, данное богословское заключение «противоречит действующему законодательству и основам государственной семейной политики в области сохранения и укрепления традиционных российских духовно-нравственных ценностей». Он также привел ст. 14 Семейного кодекса РФ, согласно которой заключение брака недопустимо, если хотя бы одно из вступающих в него лиц уже состоит в другом зарегистрированном браке.
Член Совета по правам человека Ева Меркачева заявила «Ведомостям», что многоженство является явным нарушением законодательства России. По ее словам, в этом вопросе не должно быть «никакой политики», а должно быть соблюдение положений Семейного кодекса.