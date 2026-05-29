Дюмин: опыт реабилитации военнослужащих необходимо внедрить по всей стране
Ведущие российские центры наработали уникальный опыт реабилитации раненных военнослужащих. Новые методики необходимо внедрить по всей стране, чтобы ветеран спецоперации мог своевременно получить лечение вне зависимости от места жительства. Об этом заявил помощник президента России и секретарь Госсовета Алексей Дюмин в ходе заседания комиссии Совета по вопросам поддержки ветеранов боевых действий – участников спецоперации и членов их семей.
По его словам, для внедрения опыта необходимо наладить межведомственное взаимодействие в том числе. Дюмин отметил, что социальная реабилитация так же важна, как и медицинская. На заседании рассмотрели, как реализуются программы содействия предпринимательской активности ветеранов спецоперации.
Замминистра обороны РФ Анна Цивилева рассказала, что ветераны заинтересованы в более гибких форматах занятости и большей самостоятельности. Для многих из них предпринимательство становится и источником дохода, и инструментом социальной адаптации, отметила она. Среди бывших бойцов востребованы также работа в сфере услуг, сельском хозяйстве и на производстве.
23 марта правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила законопроект, согласно которому ветераны спецоперации, ставшие инвалидами в период службы или в течение года после увольнения, смогут получать соцуслуги в натуральной форме – льготные лекарства, поездки в санаторий – через месяц после подачи заявления в Социальный фонд. Сейчас в ряде случаев эта процедура затягивается на год. Об этом «Ведомостям» рассказали два источника: один – близкий к комиссии, второй – в Белом доме.