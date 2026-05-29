Дюмин: опыт реабилитации военнослужащих необходимо внедрить по всей стране

23 марта правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила законопроект, согласно которому ветераны спецоперации, ставшие инвалидами в период службы или в течение года после увольнения, смогут получать соцуслуги в натуральной форме – льготные лекарства, поездки в санаторий – через месяц после подачи заявления в Социальный фонд. Сейчас в ряде случаев эта процедура затягивается на год. Об этом «Ведомостям» рассказали два источника: один – близкий к комиссии, второй – в Белом доме.