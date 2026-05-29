Дети от 10 лет смогут ездить на поездах без взрослых с 1 июня

В марте 2025 г. правительство РФ поручило Федеральной антимонопольной службе установить для россиян в возрасте от 10 до 18 лет скидку в размере 50% от взрослого тарифа на билеты в поезда дальнего следования во внутригосударственном сообщении. По мнению кабмина, льгота необходима на проезд в плацкартных, общих вагонах, а также в вагонах второго и третьего классов. Скидка не действует на билеты в скоростные поезда дальнего следования.