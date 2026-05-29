Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
YDEX4 010,5-0,05%CNY Бирж.10,487+0,26%IMOEX2 565,61-0,71%RTSI1 137,98-0,22%RGBI118,86-0,13%RGBITR782,15-0,1%
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

Дети от 10 лет смогут ездить на поездах без взрослых с 1 июня

Ведомости

Дети в возрасте от 10 до 16 лет смогут ездить на поездах по более чем 20 маршрутам без сопровождения взрослых. Это правило будет введено с 1 июня 2026 г., сообщили в Telegram-канале РЖД.

Компания уточнила, что речь в том числе идет о поездках на «Авроре», «Буревестнике», «Ласточках» по различным маршрутам, «Финисте» и других поездах. Присмотр за детьми будет обязанностью сотрудников поездной бригады: начальника поезда и проводника. Россияне могут оформить заявку на такой проезд ребенка в билетных кассах не позднее чем за трое суток до отправления поезда с начальной станции.

Отмечается, что при посадке в поезд необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность, на который оформлен билет, квитанцию об оплате услуги, а также оригинал и две копии заявления об ответственности за перевозку. Последний документ выдают в билетной кассе. На станции прибытия сотрудники РЖД передадут пассажира встречающему лицу, которое должно быть указано в заявлении.

В марте 2025 г. правительство РФ поручило Федеральной антимонопольной службе установить для россиян в возрасте от 10 до 18 лет скидку в размере 50% от взрослого тарифа на билеты в поезда дальнего следования во внутригосударственном сообщении. По мнению кабмина, льгота необходима на проезд в плацкартных, общих вагонах, а также в вагонах второго и третьего классов. Скидка не действует на билеты в скоростные поезда дальнего следования.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте