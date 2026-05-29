Дети от 10 лет смогут ездить на поездах без взрослых с 1 июня
Компания уточнила, что речь в том числе идет о поездках на «Авроре», «Буревестнике», «Ласточках» по различным маршрутам, «Финисте» и других поездах. Присмотр за детьми будет обязанностью сотрудников поездной бригады: начальника поезда и проводника. Россияне могут оформить заявку на такой проезд ребенка в билетных кассах не позднее чем за трое суток до отправления поезда с начальной станции.
Отмечается, что при посадке в поезд необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность, на который оформлен билет, квитанцию об оплате услуги, а также оригинал и две копии заявления об ответственности за перевозку. Последний документ выдают в билетной кассе. На станции прибытия сотрудники РЖД передадут пассажира встречающему лицу, которое должно быть указано в заявлении.
В марте 2025 г. правительство РФ поручило Федеральной антимонопольной службе установить для россиян в возрасте от 10 до 18 лет скидку в размере 50% от взрослого тарифа на билеты в поезда дальнего следования во внутригосударственном сообщении. По мнению кабмина, льгота необходима на проезд в плацкартных, общих вагонах, а также в вагонах второго и третьего классов. Скидка не действует на билеты в скоростные поезда дальнего следования.