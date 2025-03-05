Кабмин поручил ввести скидку 50% на билеты детям в поезда дальнего следования
Федеральная антимонопольная служба должна установить для россиян в возрасте от 10 до 18 лет скидку в размере 50% от взрослого тарифа на билеты в поезда дальнего следования во внутригосударственном сообщении. Это следует из постановления правительства РФ.
Льгота распространяется на проезд в плацкартных, общих вагонах, а также в вагонах второго и третьего классов. Скидка не действует на билеты в скоростные поезда дальнего следования. Постановление вступает в силу с 5 марта.
Средние цены на железнодорожные перевозки в 2024 г. показали значительный рост, писали «Ведомости» со ссылкой на исследование, основанное на данных онлайн-сервиса Smartway, компании «РЖД – Цифровые пассажирские решения», ТКП (бывшая Транспортная клиринговая палата) и других крупных поставщиков услуг.
Наибольший прирост был в марте – тогда средняя стоимость железнодорожного билета выросла в годовом выражении на 20% и составила 4426 руб. Направлений, на которых средняя цена билетов в прошлом году снизилась, нет. Сильнее всего, исходя из данных ТКП, в 2024 г. подорожали железнодорожные билеты Симферополь – Адлер – на 32% до 4672 руб.