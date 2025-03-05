Кабмин поручил ввести скидку 50% на билеты детям в поезда дальнего следования

Наибольший прирост был в марте – тогда средняя стоимость железнодорожного билета выросла в годовом выражении на 20% и составила 4426 руб. Направлений, на которых средняя цена билетов в прошлом году снизилась, нет. Сильнее всего, исходя из данных ТКП, в 2024 г. подорожали железнодорожные билеты Симферополь – Адлер – на 32% до 4672 руб.