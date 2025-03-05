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Кабмин поручил ввести скидку 50% на билеты детям в поезда дальнего следования

Ведомости

Федеральная антимонопольная служба должна установить для россиян в возрасте от 10 до 18 лет скидку в размере 50% от взрослого тарифа на билеты в поезда дальнего следования во внутригосударственном сообщении. Это следует из постановления правительства РФ.

Льгота распространяется на проезд в плацкартных, общих вагонах, а также в вагонах второго и третьего классов. Скидка не действует на билеты в скоростные поезда дальнего следования. Постановление вступает в силу с 5 марта.

Средние цены на железнодорожные перевозки в 2024 г. показали значительный рост, писали «Ведомости» со ссылкой на исследование, основанное на данных онлайн-сервиса Smartway, компании «РЖД – Цифровые пассажирские решения», ТКП (бывшая Транспортная клиринговая палата) и других крупных поставщиков услуг. 

Наибольший прирост был в марте – тогда средняя стоимость железнодорожного билета выросла в годовом выражении на 20% и составила 4426 руб. Направлений, на которых средняя цена билетов в прошлом году снизилась, нет. Сильнее всего, исходя из данных ТКП, в 2024 г. подорожали железнодорожные билеты Симферополь – Адлер – на 32% до 4672 руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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