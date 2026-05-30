Два человека погибли при атаке украинского БПЛА в Белгородской области
Двое мирных жителей поселка Октябрьский Белгородской области погибли, еще два человека пострадали из-за удара украинского FPV-дрона по автомобилю, сообщил оперативный штаб региона в Max.
Раненые будут доставлены в больницу для обследования. Предварительно, у них может быть акубаротравма и слепое осколочное ранение шеи.
29 мая в Волгоградской области погибла 55-летняя женщина, которая лежала в больнице из-за ранений, полученных в результате атаки ВСУ. Врачи не смогли ее спасти.
Ночью 29 мая силы ПВО сбили над российскими регионами 208 украинских беспилотников самолетного типа. Атаки отразили в Белгородской, Брянской, Владимирской, Воронежской, Волгоградской, Курской, Орловской, Ростовской, Саратовской, Тверской, Ярославской областях, Краснодарском крае, Крыму и над акваторией Азовского моря.