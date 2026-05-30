VTBR78,89-0,09%CNY Бирж.10,487+0,26%IMOEX2 565,61-0,71%RTSI1 137,98-0,22%RGBI118,92+0,06%RGBITR783,31+0,15%
Общество

Роспотребнадзор проверит «Якиторию» после сообщений о случаях сальмонеллеза

Управление Роспотребнадзора по Москве организовало санитарно-эпидемиологическое расследование после появления в СМИ информации о случаях заболевания сальмонеллезом, предположительно связанных с употреблением роллов в одном из столичных ресторанов сети «Якитория». Об этом сообщили в ведомстве.

Проверка проводится в отношении заведения, расположенного на бульваре Дмитрия Донского, д.11. В ведомстве сообщили, что специалисты изучили данные автоматизированной системы регистрации инфекционных заболеваний и не обнаружили сведений о случае, упомянутом в публикациях СМИ. Вместе с тем Роспотребнадзор начал комплекс противоэпидемических мероприятий для установления всех обстоятельств произошедшего.

К расследованию привлечены специалисты Центра гигиены и эпидемиологии в Москве, которые проводят отбор проб пищевой продукции для лабораторных исследований. Кроме того, организовано обследование сотрудников предприятия общественного питания с участием врачей поликлиники столичного департамента здравоохранения. В ведомстве подчеркнули, что все случаи инфекционных заболеваний и пищевых отравлений подлежат обязательной регистрации и учету в системе санитарно-эпидемиологического надзора.

13 мая Тимирязевский районный суд Москвы приостановил деятельность суши-бара «Ёбидоёби» сроком на 90 суток из-за нарушений санитарно-эпидемиологических требований к организации питания. Суд признал виновным ИП Аразова в совершении административного правонарушения по ст. 6.6 КоАП РФ (ответственность за нарушение санитарно-эпидемиологических требований при организации питания населения).

В марте суд Приморского района Санкт-Петербурга удовлетворил десять исков о компенсации морального вреда после массового отравления посетителей ресторана «Токио Сити» на улице Сизова. С компании-владельца ООО «Инфинити» взыскано около 1,5 млн руб. В ноябре 2024 г. в заведении произошла вспышка сальмонеллеза, в результате которой блюдами из рыбы отравились не менее 43 человек. По данным прокуратуры, причиной массового заболевания стали нарушения санитарно-эпидемиологических норм.

