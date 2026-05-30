Роспотребнадзор проверит «Якиторию» после сообщений о случаях сальмонеллеза
Управление Роспотребнадзора по Москве организовало санитарно-эпидемиологическое расследование после появления в СМИ информации о случаях заболевания сальмонеллезом, предположительно связанных с употреблением роллов в одном из столичных ресторанов сети «Якитория». Об этом сообщили в ведомстве.
Проверка проводится в отношении заведения, расположенного на бульваре Дмитрия Донского, д.11. В ведомстве сообщили, что специалисты изучили данные автоматизированной системы регистрации инфекционных заболеваний и не обнаружили сведений о случае, упомянутом в публикациях СМИ. Вместе с тем Роспотребнадзор начал комплекс противоэпидемических мероприятий для установления всех обстоятельств произошедшего.
К расследованию привлечены специалисты Центра гигиены и эпидемиологии в Москве, которые проводят отбор проб пищевой продукции для лабораторных исследований. Кроме того, организовано обследование сотрудников предприятия общественного питания с участием врачей поликлиники столичного департамента здравоохранения. В ведомстве подчеркнули, что все случаи инфекционных заболеваний и пищевых отравлений подлежат обязательной регистрации и учету в системе санитарно-эпидемиологического надзора.
13 мая Тимирязевский районный суд Москвы приостановил деятельность суши-бара «Ёбидоёби» сроком на 90 суток из-за нарушений санитарно-эпидемиологических требований к организации питания. Суд признал виновным ИП Аразова в совершении административного правонарушения по ст. 6.6 КоАП РФ (ответственность за нарушение санитарно-эпидемиологических требований при организации питания населения).
В марте суд Приморского района Санкт-Петербурга удовлетворил десять исков о компенсации морального вреда после массового отравления посетителей ресторана «Токио Сити» на улице Сизова. С компании-владельца ООО «Инфинити» взыскано около 1,5 млн руб. В ноябре 2024 г. в заведении произошла вспышка сальмонеллеза, в результате которой блюдами из рыбы отравились не менее 43 человек. По данным прокуратуры, причиной массового заболевания стали нарушения санитарно-эпидемиологических норм.