Роспотребнадзор проверит «Якиторию» после сообщений о случаях сальмонеллеза

В марте суд Приморского района Санкт-Петербурга удовлетворил десять исков о компенсации морального вреда после массового отравления посетителей ресторана «Токио Сити» на улице Сизова. С компании-владельца ООО «Инфинити» взыскано около 1,5 млн руб. В ноябре 2024 г. в заведении произошла вспышка сальмонеллеза, в результате которой блюдами из рыбы отравились не менее 43 человек. По данным прокуратуры, причиной массового заболевания стали нарушения санитарно-эпидемиологических норм.