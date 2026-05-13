Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
CNY Бирж.10,784-0,6%LIFE2,865-0,69%CHKZ16 650+0,3%IMOEX2 683,87-0,23%RTSI1 145,82-0,23%RGBI119,46-0,03%RGBITR782,26+0,01%
Главная / Общество /

Суши-бар «Ёбидоёби» в Москве закрыли на 90 суток за нарушения санитарных норм

Ведомости

Тимирязевский районный суд Москвы приостановил деятельность суши-бара «Ёбидоёби» сроком на 90 суток из-за нарушений санитарно-эпидемиологических требований к организации питания. Об этом сообщили в пресс-службе столичных судов общей юрисдикции.

Во время проверки заведения, расположенного по адресу ул. Дубнинская, 19, специалисты выявили неудовлетворительное санитарно-техническое состояние производственных помещений. Были также замечены нарушения технологических процессов: не обеспечивалась последовательность приготовления продукции, использовалось холодильное оборудование низкотемпературного режима, не осуществлялась обработка кухонной посуды дезинфицирующими средствами в конце рабочего дня.

Суд признал виновным ИП Аразова в совершении административного правонарушения по ст. 6.6 КоАП РФ (ответственность за нарушение санитарно-эпидемиологических требований при организации питания населения).

В марте суд Приморского района Санкт-Петербурга удовлетворил десять исков о компенсации морального вреда после массового отравления посетителей ресторана «Токио Сити» на улице Сизова. С компании-владельца ООО «Инфинити» взыскано около 1,5 млн руб. В ноябре 2024 г. в заведении произошла вспышка сальмонеллеза, в результате которой блюдами из рыбы отравились не менее 43 человек. По данным прокуратуры, причиной массового заболевания стали нарушения санитарно-эпидемиологических норм.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её