Суши-бар «Ёбидоёби» в Москве закрыли на 90 суток за нарушения санитарных норм
Тимирязевский районный суд Москвы приостановил деятельность суши-бара «Ёбидоёби» сроком на 90 суток из-за нарушений санитарно-эпидемиологических требований к организации питания. Об этом сообщили в пресс-службе столичных судов общей юрисдикции.
Во время проверки заведения, расположенного по адресу ул. Дубнинская, 19, специалисты выявили неудовлетворительное санитарно-техническое состояние производственных помещений. Были также замечены нарушения технологических процессов: не обеспечивалась последовательность приготовления продукции, использовалось холодильное оборудование низкотемпературного режима, не осуществлялась обработка кухонной посуды дезинфицирующими средствами в конце рабочего дня.
Суд признал виновным ИП Аразова в совершении административного правонарушения по ст. 6.6 КоАП РФ (ответственность за нарушение санитарно-эпидемиологических требований при организации питания населения).
В марте суд Приморского района Санкт-Петербурга удовлетворил десять исков о компенсации морального вреда после массового отравления посетителей ресторана «Токио Сити» на улице Сизова. С компании-владельца ООО «Инфинити» взыскано около 1,5 млн руб. В ноябре 2024 г. в заведении произошла вспышка сальмонеллеза, в результате которой блюдами из рыбы отравились не менее 43 человек. По данным прокуратуры, причиной массового заболевания стали нарушения санитарно-эпидемиологических норм.