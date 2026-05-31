CNY Бирж.10,487+0,26%ABIO46,9-1,76%RGSS0,188-0,32%IMOEX2 565,61-0,71%RTSI1 137,98-0,22%RGBI118,96+0,09%RGBITR783,56+0,18%
Главная / Общество /

В Турции число погибших в ДТП с автобусом увеличилось до восьми

В турецкой провинции Денизли число жертв ДТП с автобусом возросло до восьми человек, еще 33 человека пострадали, сообщает телеканал TGRT Haber. Личности погибших установили.

Автобус следовал по маршруту Измир - Анталья. На шоссе Денизли - Айдын он врезался в дорожное ограждение и загорелся. В автобусе находились 37 пассажиров и три сотрудника.

Как сообщает турецкий телеканал, самой юной жертвой аварии стал 9-месячный мальчик. Он погиб на руках у своего отца.

Раненых доставили в больницы города на машинах скорой помощи.

