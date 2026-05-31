Роспотребнадзор заверил в отсутствии риска распространения холеры в России
В России нет рисков распространения холеры, сообщает Роспотребнадзор. В ведомстве подчеркнули, что эпидемиологическая ситуация по холере в стране стабильная и находится под постоянным контролем. Завозных случаев заболевания не зафиксировано.
Эпидемиологическая ситуация по холере в мире остается неблагополучной. С начала 2026 г. зафиксировано свыше 78 000 случаев заболевания в 23 странах, больше всего случаев приходится на африканский континент.
В Нигерии, как сообщает министерство здравоохранения страны, подтверждено 943 случая холеры, 37 пациентов скончались, еще более 1700 случаев находятся под подозрением. Серьезным отягощающим фактором стали прошедшие в регионе ливневые дожди.
В последние годы в России фиксировались лишь единичные случаи завоза холеры из стран с неблагополучной эпидемиологической обстановкой. В апреле 2025 г. два случая заболевания холерой выявили у жителя Московской области и жителя Воронежской области. Оба вернулись из Индии одним рейсом.