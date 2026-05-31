Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
CBOM7,455+1,58%CNY Бирж.10,487+0,26%IMOEX2 565,61-0,71%RTSI1 137,98-0,22%RGBI118,96+0,09%RGBITR783,58+0,18%
Главная / Общество /

Роспотребнадзор заверил в отсутствии риска распространения холеры в России

Ведомости

В России нет рисков распространения холеры, сообщает Роспотребнадзор. В ведомстве подчеркнули, что эпидемиологическая ситуация по холере в стране стабильная и находится под постоянным контролем. Завозных случаев заболевания не зафиксировано.

Эпидемиологическая ситуация по холере в мире остается неблагополучной. С начала 2026 г. зафиксировано свыше 78 000 случаев заболевания в 23 странах, больше всего случаев приходится на африканский континент.

В Нигерии, как сообщает министерство здравоохранения страны, подтверждено 943 случая холеры, 37 пациентов скончались, еще более 1700 случаев находятся под подозрением. Серьезным отягощающим фактором стали прошедшие в регионе ливневые дожди.

В последние годы в России фиксировались лишь единичные случаи завоза холеры из стран с неблагополучной эпидемиологической обстановкой. В апреле 2025 г. два случая заболевания холерой выявили у жителя Московской области и жителя Воронежской области. Оба вернулись из Индии одним рейсом.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь