Роспотребнадзор заверил в отсутствии риска распространения холеры в России

В последние годы в России фиксировались лишь единичные случаи завоза холеры из стран с неблагополучной эпидемиологической обстановкой. В апреле 2025 г. два случая заболевания холерой выявили у жителя Московской области и жителя Воронежской области. Оба вернулись из Индии одним рейсом.