Полиция опровергла данные о проверках пожилых водителей
Информация о том, что с 1 июня сотрудники Госавтоинспекции якобы начнут массово останавливать пожилых водителей для проверок, не соответствует действительности. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
По словам Волк, сотрудники Госавтоинспекции, наоборот, содействуют участникам дорожного движения, в том числе пожилым людям, оказавшимся на дороге в затруднительной ситуации.
Некоторые СМИ писали, что сотрудникам ГАИ якобы предоставили право останавливать машины с пенсионерами за рулем. Отмечалось, что инспектор может спросить водителя о самочувствии, усталости и головокружении. Заявлялось, что автомобилиста могут направить на медицинское освидетельствование, а отказ от проверки будет оценен как основание для временного ограничения права на вождение.