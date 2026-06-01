Умерла актриса МХАТ имени Горького Лариса Жуковская
Заслуженная артистка России, актриса труппы МХАТ имени Горького Лариса Жуковская умерла на 89-м году жизни. Об этом ТАСС сообщил источник в театре.
В МХАТ имени Горького отметили, что Жуковская была яркой острохарактерной актрисой, создавшей на сцене десятки запоминающихся образов. За годы работы она воплотила персонажей самых разных характеров и социальных типов, став одной из заметных представительниц театральной труппы.
В театре подчеркнули, что нескольким поколениям зрителей Жуковская хорошо запомнилась благодаря легендарному спектаклю «Синяя птица». В разные годы она исполняла в этой постановке роли Внучки, Света и Матери. Особое место в ее творческой биографии заняла роль соседки Берленго, которая досталась актрисе от учеников основателя Московского Художественного театра Константина Станиславского.
Жуковская родилась 13 июня 1937 г. В 1959 г. она окончила Государственный институт театрального искусства, обучаясь на курсе Ивана Раевского. В 1961 г. актриса вошла в состав труппы МХАТ имени Горького. За многолетний вклад в развитие отечественного театрального искусства ей было присвоено звание заслуженной артистки РФ.