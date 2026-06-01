YDEX4 003+0,02%CNY Бирж.10,635+1,41%IMOEX2 568,22+0,1%RTSI1 130,69-0,64%RGBI118,52-0,28%RGBITR780,77-0,18%
Общество

Путин в Кремле вручает ордена многодетным родителям

Президент РФ Владимир Путин вручает ордена «Мать-героиня» и «Родительская слава» в Кремле. Президент награждает матерей в честь Дня защиты детей.

Орденом «Мать-героиня» были награждены женщины, воспитывающие 10 и более детей. Среди награжденных – Изабэлль Беатрис Маргарет Ларошь-Сорлин, воспитывающая 10 детей. Ее семья переехала из Франции в Россию в 2015 г. и сейчас проживает в Москве. Высокую награду также получили мать 13 детей Александра Палютина из Пскова, мать 10 детей Наталья Автаева, мать 12 детей Бурлият Меджидова, мать 15 детей Сима Каркусова и мать 13 детей Татьяна Колотун.

Орденом «Родительская слава» отмечены семьи, воспитывающие семь и более детей. Награду получили настоятель храма Донской иконы Божией Матери в Волгодонске Николай Соловьев и его супруга Елена, воспитывающие 10 детей, семья Юрия и Ольги Власовых с восемью детьми, а также семья Михаила и Евгении Дерягиных.

Орден «Родительская слава» был учрежден в 2008 г. и вручается родителям и усыновителям, которые воспитывают или воспитали не менее семи детей, обеспечивая им достойные условия для развития и образования. Звание «Мать-героиня» было возрождено в России в 2022 г. Оно присваивается женщинам, родившим и воспитавшим десять и более детей, и сопровождается вручением одноименного ордена.

