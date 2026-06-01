Путин в Кремле вручает ордена многодетным родителям

Орден «Родительская слава» был учрежден в 2008 г. и вручается родителям и усыновителям, которые воспитывают или воспитали не менее семи детей, обеспечивая им достойные условия для развития и образования. Звание «Мать-героиня» было возрождено в России в 2022 г. Оно присваивается женщинам, родившим и воспитавшим десять и более детей, и сопровождается вручением одноименного ордена.