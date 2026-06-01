GAZP116,34+0,71%CNY Бирж.10,64+1,46%IMOEX2 570,04+0,17%RTSI1 131,49-0,57%RGBI118,64-0,18%RGBITR781,5-0,08%
Общество

Умер последний гендиректор ФАПСИ Владимир Матюхин

В Москве на 83-м году жизни скончался экс-глава Федерального агентства правительственной связи и информации (ФАПСИ) Владимир Матюхин. Об этом сообщила пресс-служба Научно-исследовательского института информатизации, автоматизации и связи на железнодорожном транспорте (НИИАС), в котором он занимал должность председателя экспертного совета.

В институте отметили, что жизнь Матюхина была тесно связана с железнодорожной отраслью и АО «НИИАС» с 2010 г., где он руководил созданием интеллектуальной системы управления для железных дорог.

Матюхин руководил ФАПСИ с 1999 г. до момента его расформирования в 2003 г. В дальнейшем занимал посты первого заместителя министра обороны (2003–2004 гг.) и руководителя Федерального агентства по информационным технологиям (2004–2010 гг.).

