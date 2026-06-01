Двое жителей ДНР погибли в результате атаки ВСУ

По словам Пушилина, мужчина 1962 года рождения погиб в Горловке при детонации кассетного суббоеприпаса. Там же пострадала женщина. Второй мужчина 1980 года рождения погиб в Старомихайловке при подрыве на взрывоопасном предмете.