Двое жителей ДНР погибли в результате атаки ВСУ
В ДНР два человека погибли при взрывах боеприпасов ВСУ, сообщил глава региона Денис Пушилин в Max. Еще четыре человека получили ранения.
По словам Пушилина, мужчина 1962 года рождения погиб в Горловке при детонации кассетного суббоеприпаса. Там же пострадала женщина. Второй мужчина 1980 года рождения погиб в Старомихайловке при подрыве на взрывоопасном предмете.
Глава ДНР рассказал, что ранения жители региона также получили на автодороге Донецк - Марьинка, в Макеевке и в Дебальцево. Медики оказывают им помощь. Повреждения получили автомобили в Горловке.
1 июня один человек погиб и еще один пострадал в результате детонации беспилотника ВСУ в селе Пушкарное Белгородской области. Пострадавшего с предварительным диагнозом «акубаротравма» доставила в больницу бригада скорой помощи.