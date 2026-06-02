ФСБ рассказала о схеме внедрения шпионских программ в телефоны чиновников

1 июня «Ведомости» писали со ссылкой на проект приказа Минцифры, что все разработчики систем для госорганов и муниципальных учреждений будут обязаны соблюдать требования по защите информации, включая использование средств криптографической защиты. Представитель Минцифры пояснил, что поправки призваны расширить перечень систем, обязанных соблюдать требования закона «Об информации, информационных технологиях и защите информации...». Сейчас они распространяются только на разработчиков систем, имеющих статус ГИС, т. е. госинформсистем.