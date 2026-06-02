ФСБ рассказала о схеме внедрения шпионских программ в телефоны чиновников
ФСБ России выявила масштабную операцию иностранных спецслужб по внедрению вредоносного программного обеспечения в мобильные устройства высокопоставленных российских чиновников. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ.
Через технические возможности крупных международных ИТ-корпораций злоумышленники осуществляли скрытое снятие данных, прослушивание переговоров, а также акустический и видеоконтроль вблизи электронных устройств.
Возбуждено уголовное дело по статьям о неправомерном доступе к компьютерной информации и о создании и распространении вредоносных программ (ст. 272 УК РФ и ст. 273 УК РФ).
1 июня «Ведомости» писали со ссылкой на проект приказа Минцифры, что все разработчики систем для госорганов и муниципальных учреждений будут обязаны соблюдать требования по защите информации, включая использование средств криптографической защиты. Представитель Минцифры пояснил, что поправки призваны расширить перечень систем, обязанных соблюдать требования закона «Об информации, информационных технологиях и защите информации...». Сейчас они распространяются только на разработчиков систем, имеющих статус ГИС, т. е. госинформсистем.