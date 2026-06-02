Стоимость «борщевого набора» снизилась на 24,8% за год
Стоимость овощей для «борщевого набора» за год снизилась на 24,8%, заявил исполнительный директор ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Востриков в интервью ТАСС.
Помидоры стали дешевле на 1,9%, морковь – на 4,6%, свекла – на 33,4%, лук – на 34,3%, капуста – на 37,3%, а картофель – на 38,7%. По словам Вострикова, цены на помидоры имеют ярко выраженную сезонность, после мартовского пика цена на них обычно начинает падать.
Он объяснил общее падение цен хорошим урожаем 2025 г. По всем категориям валовые сборы были больше, чем в 2024 г. Кроме того, начала поступать на рынок продукция нового урожая, и падение цен будет продолжаться, добавил директор.
15 мая Росстат сообщал, что индекс потребительских цен за январь – апрель вырос до 105,84% в сравнении с тем же периодом годом ранее. Базовый индекс потребительских цен к марту составил 100,25%. При этом на продовольственные товары цены снизились на 0,2%, а на плодоовощную продукцию – на 2,95% к марту этого года. Подешевели сладкий перец (-17,6%), огурцы (-14,7%), апельсины (-5,4%), чеснок (-3,4%), помидоры (-3,1%), груши (-2,9%), бананы (-2,4%) и лимоны (-2,3%).