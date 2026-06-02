Стоимость «борщевого набора» снизилась на 24,8% за год

15 мая Росстат сообщал, что индекс потребительских цен за январь – апрель вырос до 105,84% в сравнении с тем же периодом годом ранее. Базовый индекс потребительских цен к марту составил 100,25%. При этом на продовольственные товары цены снизились на 0,2%, а на плодоовощную продукцию – на 2,95% к марту этого года. Подешевели сладкий перец (-17,6%), огурцы (-14,7%), апельсины (-5,4%), чеснок (-3,4%), помидоры (-3,1%), груши (-2,9%), бананы (-2,4%) и лимоны (-2,3%).