Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
CNY Бирж.10,763+1,15%VEON-RX58,8-0,34%NKNC67,45+0,9%IMOEX2 602,99+1,28%RTSI1 146+1,28%RGBI118,62+0,08%RGBITR781,59+0,1%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

Стоимость «борщевого набора» снизилась на 24,8% за год

Ведомости

Стоимость овощей для «борщевого набора» за год снизилась на 24,8%, заявил исполнительный директор ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Востриков в интервью ТАСС.

Помидоры стали дешевле на 1,9%, морковь – на 4,6%, свекла – на 33,4%, лук – на 34,3%, капуста – на 37,3%, а картофель – на 38,7%. По словам Вострикова, цены на помидоры имеют ярко выраженную сезонность, после мартовского пика цена на них обычно начинает падать.

Он объяснил общее падение цен хорошим урожаем 2025 г. По всем категориям валовые сборы были больше, чем в 2024 г. Кроме того, начала поступать на рынок продукция нового урожая, и падение цен будет продолжаться, добавил директор.

15 мая Росстат сообщал, что индекс потребительских цен за январь – апрель вырос до 105,84% в сравнении с тем же периодом годом ранее. Базовый индекс потребительских цен к марту составил 100,25%. При этом на продовольственные товары цены снизились на 0,2%, а на плодоовощную продукцию – на 2,95% к марту этого года. Подешевели сладкий перец (-17,6%), огурцы (-14,7%), апельсины (-5,4%), чеснок (-3,4%), помидоры (-3,1%), груши (-2,9%), бананы (-2,4%) и лимоны (-2,3%).

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте