Умерла заслуженная артистка России Нина Марушина

Марушина родилась 16 мая 1935 г. в Саратове. В 1962 г. окончила Школу-студию МХАТ. Она пришла в труппу театра имени Пушкина при главном режиссере Борисе Равенских и посвятила этой сцене 64 года. За это время она создала десятки ярких образов в спектаклях разных лет. Так, она играла Лушку в «Поднятой целине» Михаила Шолохова, жену Коробкина в «Ревизоре», госпожу Пернель в спектакле «Тартюф».