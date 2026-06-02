Умерла заслуженная артистка России Нина Марушина
Заслуженная артистка России Нина Марушина скончалась на 92-м году жизни. Об этом сообщили в Московском драматическом театре имени Пушкина, где актриса работала более шести десятилетий.
«Без Нины Александровны невозможно представить историю нашего театра», – говорится в сообщении. Коллектив выразил соболезнования родным и близким артистки.
Марушина родилась 16 мая 1935 г. в Саратове. В 1962 г. окончила Школу-студию МХАТ. Она пришла в труппу театра имени Пушкина при главном режиссере Борисе Равенских и посвятила этой сцене 64 года. За это время она создала десятки ярких образов в спектаклях разных лет. Так, она играла Лушку в «Поднятой целине» Михаила Шолохова, жену Коробкина в «Ревизоре», госпожу Пернель в спектакле «Тартюф».
Помимо театра, актриса снималась в кино. В ее фильмографии – работы в фильмах «Бабий бунт», «День за днем», «Про Ромку и его друзей», «Обломов», «Нежный образ твой», «Корова» и «Деструкторы».
В 1995 г. Марушиной было присвоено звание заслуженной артистки России. В 2001 г. она была награждена орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени.