Мизулина попросила полицию проверить интервью Собчак на пропаганду ЛГБТ
Директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина попросила МВД провести проверку интервью журналистки Ксении Собчак с блогером Игорем Синяком на предмет пропаганды ЛГБТ
«Очевидная провокация со стороны Ксении Собчак, ничего нового. Причем эту бесовщину сознательно опубликовали в День защиты детей. Это насмешка над всеми усилиями государства по защите детей или что?», – написала она.
Собчак в своем Telegram-канале «Кровавая барыня» ответила Мизулиной, что в России «тоже есть люди, которые одеваются как Синяк, и никто их за ЛГБТ не притягивает».
«Есть четкий закон, и он нарушен нами не был – никакой пропаганды чего-либо и призывов в видео нет. А есть разговор с человеком. С таким же, как мы, просто который выглядит так, как ему нравится», – заявила журналистка.
Интервью с Синяком было опубликовано 1 июня на площадках проекта «Осторожно: Собчак». В описании к видео Собчак назвала Синяка «уникальным феноменом: от «генерала хейта» до «лайфстайл-иконы с армией фанатов».