Ил-114-300 представят участникам ПМЭФ в Санкт-Петербурге
Российский региональный самолет Ил-114-300 прибыл в Санкт-Петербург для участия в Петербургском международном экономическом форуме. Об этом сообщила Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК).
В ОАК уточнили, что полностью отечественный турбовинтовой самолет уже совершил перелет в Северную столицу и станет одним из экспонатов форума.
Как уточнили в корпорации, ознакомиться с воздушным судном смогут участники ПМЭФ. Экспозиция будет размещена на территории аэропорта Пулково.
29 мая глава Санкт-Петербургского комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Александр Ситов сообщил, что на стенде города в рамках ПМЭФ будут представлены инициативы в сфере беспилотных технологий. По словам Ситова, экспозиция будет разделена на несколько зон, включая инвестиционный блок, раздел мегапроектов, а также кластеры, посвященные высоким технологиям, морской отрасли и беспилотной авиации. Отдельный акцент сделан на роботизации производственных процессов.
Жителей Петербурга и гостей города предупредили о возможных пробках в городе, которые затруднят поездку в аэропорт «Пулково» в связи с проведением Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) с 3 по 6 июня. Гражданам рекомендовали закладывать на дорогу минимум на 1–1,5 часа больше, чем обычно. Водителям советуют перед выездом проверять актуальную ситуацию в навигаторах.