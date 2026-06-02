Ил-114-300 представят участникам ПМЭФ в Санкт-Петербурге

Жителей Петербурга и гостей города предупредили о возможных пробках в городе, которые затруднят поездку в аэропорт «Пулково» в связи с проведением Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) с 3 по 6 июня. Гражданам рекомендовали закладывать на дорогу минимум на 1–1,5 часа больше, чем обычно. Водителям советуют перед выездом проверять актуальную ситуацию в навигаторах.