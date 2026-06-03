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Умер исполнитель хитов из «Красавицы и чудовища» и «Аладдина» Пибо Брайсон

Ведомости

Американский певец, двукратный лауреат премии «Грэмми» Пибо Брайсон, исполнивший хиты для диснеевских мультфильмов «Красавица и Чудовище» и «Аладдин», скончался. Ему было 75 лет, пишет Variety со ссылкой на заявление семьи артиста.

По данным издания, у Брайсона случился инсульт. Он умер 2 июня в окружении членов семьи.

Брайсон длительное время строил карьеру R&B-певца. В 1970-х гг. он участвовал в группе Moses Dillard and the Tex-Town Display. В качестве сольного исполнителя подписал контракт с инди-лейблом Bang Records в Атланте и в 1976 г. выпустил первый альбом. В 1977 г. Брайсон перешел на лейбл Capitol, после чего последовала череда хитов в стиле ритм-энд-блюз. В их числе – Feel the Fir и Reaching for the Sky, I’m So into You и Crosswinds. В 1984 г. артист выпустил свой первый поп-хит, попавший в топ-10, – If Ever You’re in My Arms Again. За ним последовали Show and Tell и Can You Stop the Rain.

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