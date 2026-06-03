Почти 30 рейсов задерживаются в «Пулково» более чем на два часа

Росавиация сообщила об ограничениях на полеты в аэропорту «Пулково» в 02:50 мск. В 03:12 агентство информировало, что авиагавань принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами из-за корректировки параметров временных ограничений на использование воздушного пространства. В 03:38 мск Росавиация объявила о введении полноценных ограничений на работу «Пулково».