Почти 30 рейсов задерживаются в «Пулково» более чем на два часа
Из-за ограничений в аэропорту «Пулково» более чем на два часа задерживается вылет 29 рейсов. Еще девять рейсов в Санкт-Петербург были вынуждены уйти на запасные аэродромы, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу аэропорта.
В терминале спокойная обстановка, отметили в аэропорту.
Росавиация сообщила об ограничениях на полеты в аэропорту «Пулково» в 02:50 мск. В 03:12 агентство информировало, что авиагавань принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами из-за корректировки параметров временных ограничений на использование воздушного пространства. В 03:38 мск Росавиация объявила о введении полноценных ограничений на работу «Пулково».
По словам губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко, силы ПВО сбили над территорией Ленинградской области 59 БПЛА. В Лужском районе при падении фрагментов беспилотника были незначительно повреждены четыре частных жилых дома, обошлось без пострадавших. Предварительно, в других районах Ленинградской области пострадавших и разрушений нет.