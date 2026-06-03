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Почти 30 рейсов задерживаются в «Пулково» более чем на два часа

Ведомости

Из-за ограничений в аэропорту «Пулково» более чем на два часа задерживается вылет 29 рейсов. Еще девять рейсов в Санкт-Петербург были вынуждены уйти на запасные аэродромы, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу аэропорта.

В терминале спокойная обстановка, отметили в аэропорту.

Росавиация сообщила об ограничениях на полеты в аэропорту «Пулково» в 02:50 мск. В 03:12 агентство информировало, что авиагавань принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами из-за корректировки параметров временных ограничений на использование воздушного пространства. В 03:38 мск Росавиация объявила о введении полноценных ограничений на работу «Пулково».

По словам губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко, силы ПВО сбили над территорией Ленинградской области 59 БПЛА. В Лужском районе при падении фрагментов беспилотника были незначительно повреждены четыре частных жилых дома, обошлось без пострадавших. Предварительно, в других районах Ленинградской области пострадавших и разрушений нет.

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