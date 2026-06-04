Генпрокуратура продолжит сотрудничать с коллегами из Вьетнама
Генеральный прокурор России Александр Гуцан на полях ПМЭФа подписал соглашение о сотрудничестве на 2026-2028 гг. с главой Верховной народной прокуратуры Вьетнама Нгуен Хюи Тиеном. Эта пятая по счету программа взаимодействия придаст новый импульс совместной работе двух ведомств, отметил Гуцан.
В частности, впервые предусмотрены совместные мероприятия на уровне региональных и военных прокуратур. Отдельный раздел посвящен сотрудничеству в научно-образовательной сфере и участию в программах повышения квалификации на взаимной основе.
На 2027 и 2028 гг. запланированы встречи по обмену опытом борьбы с киберпреступлениями, использования электронных доказательств, прокурорского надзора в сфере противодействия коррупции – в том числе в ходе розыска, ареста и возврата из-за рубежа активов, полученных преступным путем.
Гуцан поблагодарил вьетнамского коллегу за отклик на приглашение принять участие в ПМЭФе. По его словам, это «способствует дальнейшему укреплению наших профессиональных связей». «На протяжении уже более 76 лет российско-вьетнамские отношения последовательно развиваются на основе уважения, доверия и взаимной поддержки», – сказал глава надзорного ведомства. Российская делегация во главе с новым генпрокурором побывала в Ханое в октябре 2025 г. – примерно через месяц после назначения Гуцана на этот пост.