Генпрокуратура продолжит сотрудничать с коллегами из Вьетнама

Гуцан поблагодарил вьетнамского коллегу за отклик на приглашение принять участие в ПМЭФе. По его словам, это «способствует дальнейшему укреплению наших профессиональных связей». «На протяжении уже более 76 лет российско-вьетнамские отношения последовательно развиваются на основе уважения, доверия и взаимной поддержки», – сказал глава надзорного ведомства. Российская делегация во главе с новым генпрокурором побывала в Ханое в октябре 2025 г. – примерно через месяц после назначения Гуцана на этот пост.