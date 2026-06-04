Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
CNY Бирж.10,943+0,76%BRZL1 448+2,26%CHKZ16 600-1,19%IMOEX2 593,11-0,32%RTSI1 113,78-0,32%RGBI119,12+0,03%RGBITR785,34+0,06%
Главная / Общество /

Генпрокуратура продолжит сотрудничать с коллегами из Вьетнама

Ведомости

Генеральный прокурор России Александр Гуцан на полях ПМЭФа подписал соглашение о сотрудничестве на 2026-2028 гг. с главой Верховной народной прокуратуры Вьетнама Нгуен Хюи Тиеном. Эта пятая по счету программа взаимодействия придаст новый импульс совместной работе двух ведомств, отметил Гуцан.

В частности, впервые предусмотрены совместные мероприятия на уровне региональных и военных прокуратур. Отдельный раздел посвящен сотрудничеству в научно-образовательной сфере и участию в программах повышения квалификации на взаимной основе.

На 2027 и 2028 гг. запланированы встречи по обмену опытом борьбы с киберпреступлениями, использования электронных доказательств, прокурорского надзора в сфере противодействия коррупции – в том числе в ходе розыска, ареста и возврата из-за рубежа активов, полученных преступным путем.

Гуцан поблагодарил вьетнамского коллегу за отклик на приглашение принять участие в ПМЭФе. По его словам, это «способствует дальнейшему укреплению наших профессиональных связей». «На протяжении уже более 76 лет российско-вьетнамские отношения последовательно развиваются на основе уважения, доверия и взаимной поддержки», – сказал глава надзорного ведомства. Российская делегация во главе с новым генпрокурором побывала в Ханое в октябре 2025 г. – примерно через месяц после назначения Гуцана на этот пост.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её