«Р-Фарм» рассматривает проведение IPO в течение 2–3 лет
ГК «Р-Фарм» рассматривает возможность проведения IPO в течение 2–3 лет, сообщил генеральный директор группы Василий Игнатьев в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2026).
Главная цель выхода на публичный рынок, по его словам, – получить ресурс для масштабирования исследований и разработок.
«У нас здоровый баланс с точки зрения долговой нагрузки – в основном живем по средствам, проекты развития закрываем собственными силами. При этом на горизонте 2–3 лет мы серьезно рассматриваем IPO – не номинальное размещение, а полноценный выход на рынок», – сказал «Ведомостям» Игнатьев.
Консолидированная выручка «Р-Фарма» по итогам 2025 г. составила 182 млрд руб. По прогнозам Игнатьева, в 2026 г. показатель вырастет на 10–15%. В числе основных факторов роста группы он назвал расширение продуктового портфеля, в т.ч. вывод новых препаратов на рынок, развитие экспорта и реализацию проектов по локализации производства.
Фармацевтическая компания «Р-фарм» была основана в 2001 г. Алексеем Репиком. Занимается разработкой и выпуском препаратов для диагностики и терапии более 50 заболеваний, включая ВИЧ, гепатит и онкологию. В 2025 г. «Р-Фарм» занял шестое место в топ-20 производителей по стоимостному объему госпитальных закупок по версии DSM Group с показателем 18,5 млрд руб. и долей 3,2%. Всего в портфеле компании более 120 лекарств. У группы 11 производственных площадок.
«Р-Фарм» также работает в дистрибуторском сегменте и на рынке медицинского оборудования. Штат компании насчитывает более 5000 человек. Структуры группы развивают направление, связанное с репродуктивным здоровьем (инструменты и оборудование для ЭКО). В мае АО «Эко холдинг» стало владельцем крупной сети из 35 клиник «Центр ЭКО», писали «Ведомости».