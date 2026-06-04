«Р-Фарм» рассматривает проведение IPO в течение 2–3 лет

Фармацевтическая компания «Р-фарм» была основана в 2001 г. Алексеем Репиком. Занимается разработкой и выпуском препаратов для диагностики и терапии более 50 заболеваний, включая ВИЧ, гепатит и онкологию. В 2025 г. «Р-Фарм» занял шестое место в топ-20 производителей по стоимостному объему госпитальных закупок по версии DSM Group с показателем 18,5 млрд руб. и долей 3,2%. Всего в портфеле компании более 120 лекарств. У группы 11 производственных площадок.