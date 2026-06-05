Московский зоопарк выплатит 42 000 рублей по иску белорусского фотографа
По решению Мосгорсуда Московский зоопарк должен выплатить гражданину Белоруссии 42 000 руб. за использование без разрешения его снимка норки с рыбой в пасти. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на суд.
Мужчина увидел свой снимок норки на информационном стенде Московского зоопарка. При этом соответствующего разрешения на использование объекта авторских прав зоопарк не имел. Суд первой инстанции не выявил нарушений, но Мосгорсуд установил, что авторство принадлежит белорусскому фотографу.
Прежде истец размещал фото на различных порталах, что «само по себе не свидетельствует о праве третьих лиц использовать его без согласия автора и без выплаты вознаграждения».
Решение районного суда было отменено. В пользу истца с Московского зоопарка взыскана компенсация за нарушение авторских прав и морального вреда, а также судебные расходы в общей сумме 42 000 руб.