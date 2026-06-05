Кабышев: государство должно нести ответственность за внедрение ИИ в образование

Кабышев также обратил внимание на то, что не все образовательные организации могут одинаково эффективно работать по модели взаимодействия с индустриальными партнерами. «У нас существуют университеты, которые в этой модели вряд ли смогут работать. Я имею в виду педагогические университеты», – пояснил он.