Кабышев: государство должно нести ответственность за внедрение ИИ в образование
Государство должно нести ответственность за риски, связанные с внедрением технологий искусственного интеллекта (ИИ) в систему образования. Об этом заявил председатель комитета Госдумы по науке и высшему образованию Сергей Кабышев на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).
По его словам, именно государство должно взять на себя инициативу по организации взаимодействия между университетами, образовательными организациями и индустриальными партнерами.
Он отметил, что университеты нельзя оставлять один на один с индустриальными партнерами. По мнению депутата, государству необходимо формировать государственный и квалифицированный заказ, чтобы вузы могли работать на опережение.
Кабышев также обратил внимание на то, что не все образовательные организации могут одинаково эффективно работать по модели взаимодействия с индустриальными партнерами. «У нас существуют университеты, которые в этой модели вряд ли смогут работать. Я имею в виду педагогические университеты», – пояснил он.