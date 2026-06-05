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Кабышев: государство должно нести ответственность за внедрение ИИ в образование

Ведомости

Государство должно нести ответственность за риски, связанные с внедрением технологий искусственного интеллекта (ИИ) в систему образования. Об этом заявил председатель комитета Госдумы по науке и высшему образованию Сергей Кабышев на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

По его словам, именно государство должно взять на себя инициативу по организации взаимодействия между университетами, образовательными организациями и индустриальными партнерами.

Он отметил, что университеты нельзя оставлять один на один с индустриальными партнерами. По мнению депутата, государству необходимо формировать государственный и квалифицированный заказ, чтобы вузы могли работать на опережение.

Кабышев также обратил внимание на то, что не все образовательные организации могут одинаково эффективно работать по модели взаимодействия с индустриальными партнерами. «У нас существуют университеты, которые в этой модели вряд ли смогут работать. Я имею в виду педагогические университеты», – пояснил он.

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