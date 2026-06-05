Песков назвал «супернормом» ношение усов

Дмитрий Песков носит усы с конца 1990-х гг. Они являются его фирменным стилем и неизменным атрибутом. В июне 2014 г. он впервые сбрил усы, проиграв пари своей старшей дочери Елизавете. Девушка успешно сдала экзамены, после чего политику пришлось расстаться с растительностью на лице. По признанию самого Пескова, сбривать их было болезненно.