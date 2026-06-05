Песков назвал «супернормом» ношение усов
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопросы на полях ПМЭФа, заявил, что относится к ношению бороды «стрем», а усы считает «супернормом».
«Стрем!» – ответил Песков на вопрос ведущего VK, как он относится к бороде.
В конце блиц-опроса пресс-секретарь получил вопрос: «Норм или стрем носить роскошные усы?» «Это супернорм!» – не задумываясь ответил Песков.
Во время пандемии коронавируса Песков, находясь на самоизоляции, отрастил бороду. Его супруга Татьяна Навка написала в соцсетях, что муж «ждет не дождется открытия парикмахерских».
Дмитрий Песков носит усы с конца 1990-х гг. Они являются его фирменным стилем и неизменным атрибутом. В июне 2014 г. он впервые сбрил усы, проиграв пари своей старшей дочери Елизавете. Девушка успешно сдала экзамены, после чего политику пришлось расстаться с растительностью на лице. По признанию самого Пескова, сбривать их было болезненно.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков (на фото) отрастил бороду во время самоизоляции в пандемию.