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Репик заявил о росте спроса на гибридные компетенции работника из-за развития ИИ

Ведомости

Развитие технологий ИИ приведет к резкому росту спроса на специалистов с гибридными компетенциями. Об этом заявил председатель общероссийской общественной организации «Деловая Россия» Алексей Репик на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

«Нас ждет взрывной рост спроса на гибридные компетенции. Сейчас мы просто не представляем, насколько темп ускорился», – сказал Репик.

По его словам, бизнесу потребуются специалисты, способные не только использовать инстурменты ИИ, но и ставить им задачи, а также оценивать юридические, этические и иные риски применения таких технологий.

Репик отметил, что внедрение ИИ не обязательно ведет к сокращению занятости. Напротив, автоматизация рутинных процессов способствует появлению новых задач и увеличивает потребность в аналитической работе. «Вроде бы кажется, что работы делается искусственным интеллектом много, но и генерится задач, как следствие, больше», – пояснил он.

По словам главы «Деловой России», развитие ИИ также будет менять структуру занятости. В частности, часть функций, которые сегодня выполняют крупные подразделения, смогут обеспечивать отдельные специалисты с использованием цифровых инструментов.

При этом наиболее востребованными останутся навыки, связанные с человеческим взаимодействием. «Самое незаменимое, самое сложное – это все, что касается человеческих навыков», – подчеркнул Репик, отметив важность эмпатии, коммуникации и способности выстраивать отношения между людьми.

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