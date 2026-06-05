Репик заявил о росте спроса на гибридные компетенции работника из-за развития ИИ

Репик отметил, что внедрение ИИ не обязательно ведет к сокращению занятости. Напротив, автоматизация рутинных процессов способствует появлению новых задач и увеличивает потребность в аналитической работе. «Вроде бы кажется, что работы делается искусственным интеллектом много, но и генерится задач, как следствие, больше», – пояснил он.