HeadHunter: около 30% профессий останутся вне зоны влияния генеративного ИИ

По его словам, компания проанализировала вакансии и профессиональные роли на своей платформе и разделила их на несколько групп в зависимости от степени влияния искусственного интеллекта. «По нашим оценкам, около 40% [на платформе], а на рынке, наверное, примерно 30% – это профессии, до которых использование генеративного искусственного интеллекта пока не дотягивается», – сказал Сергиенков.