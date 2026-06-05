HeadHunter: около 30% профессий останутся вне зоны влияния генеративного ИИ
Около 30% профессий в экономике в ближайшие годы останутся вне зоны существенного влияния генеративного искусственного интеллекта (ИИ). Такую оценку озвучил генеральный директор HeadHunter Дмитрий Сергиенков на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).
По его словам, компания проанализировала вакансии и профессиональные роли на своей платформе и разделила их на несколько групп в зависимости от степени влияния искусственного интеллекта. «По нашим оценкам, около 40% [на платформе], а на рынке, наверное, примерно 30% – это профессии, до которых использование генеративного искусственного интеллекта пока не дотягивается», – сказал Сергиенков.
Он пояснил, что речь идет прежде всего о сферах, связанных с физическим трудом и реальной экономикой, где возможности применения генеративного ИИ и робототехники пока ограничены. По оценке HeadHunter, именно в этих сегментах в ближайшие годы сохранится высокий спрос на работников и дефицит кадров.
Еще одна категория, по словам Сергиенкова, включает профессии, которые могут быть полностью замещены искусственным интеллектом. «По нашим оценкам, это от 5 до 10% на горизонте пяти лет», – отметил он.
Самой крупной группой, по оценке компании, являются профессии, где искусственный интеллект будет не заменять человека, а усиливать его возможности. На такие специальности приходится около половины экономики.
Сергиенков подчеркнул, что использование ИИ может ускорить профессиональное развитие молодых специалистов. По данным HeadHunter, в группе профессий, где навыки работников усиливаются за счет искусственного интеллекта, доля junior-специалистов уже растет.
Кроме того, глава компании отметил, что среди примерно 60 млн соискателей и работников, представленных на платформе HeadHunter, только 2–3% указывают навыки использования ИИ как значимую компетенцию.