Президент АФК «Система» заявил о снижении тревожности сотрудников из-за ИИ
Уровень тревоги сотрудников по поводу возможной замены их искусственным интеллектом (ИИ) снижается. Об этом заявил президент АФК «Система» Тагир Ситдеков на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).
По его словам, если в 2024 г. около 40% работников опасались, что ИИ может заменить их на работе, то в 2026 г. этот показатель снизился до 20%. Он отметил, что меньше всего из-за развития технологий переживает молодежь.
Президент АФК «Система» подчеркнул, что конкурировать с искусственным интеллектом не имеет смысла, а основная задача работников заключается в том, чтобы научиться эффективно использовать новые инструменты в своей деятельности.
Он также сообщил, что компании группы реализуют программы подготовки и адаптации будущих сотрудников и действующих работников к использованию технологий искусственного интеллекта, в том числе совместно с образовательными организациями.
«Мы как ответственные работодатели должны понимать, что искусственный интеллект есть, он будет, и нам надо вовремя начинать адаптировать тех будущих соискателей и наших текущих сотрудников к его использованию», – заявил Ситдеков.