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Президент АФК «Система» заявил о снижении тревожности сотрудников из-за ИИ

Ведомости

Уровень тревоги сотрудников по поводу возможной замены их искусственным интеллектом (ИИ) снижается. Об этом заявил президент АФК «Система» Тагир Ситдеков на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

По его словам, если в 2024 г. около 40% работников опасались, что ИИ может заменить их на работе, то в 2026 г. этот показатель снизился до 20%. Он отметил, что меньше всего из-за развития технологий переживает молодежь.

Президент АФК «Система» подчеркнул, что конкурировать с искусственным интеллектом не имеет смысла, а основная задача работников заключается в том, чтобы научиться эффективно использовать новые инструменты в своей деятельности.

Он также сообщил, что компании группы реализуют программы подготовки и адаптации будущих сотрудников и действующих работников к использованию технологий искусственного интеллекта, в том числе совместно с образовательными организациями.

«Мы как ответственные работодатели должны понимать, что искусственный интеллект есть, он будет, и нам надо вовремя начинать адаптировать тех будущих соискателей и наших текущих сотрудников к его использованию», – заявил Ситдеков.

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