Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
CNY Бирж.10,87+0,43%CHMK3 665-0,27%CHKZ16 4500%IMOEX2 561,04-0,73%RTSI1 098,13+0,39%RGBI119,19+0,02%RGBITR786,77+0,11%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

Суд обязал маркетплейс вернуть деньги за заказ 102 товаров

Ася Султанова

Суд в Москве обязал маркетплейс вернуть 139 000 руб. женщине, чья полуторагодовалая дочь случайно заказала в приложении 102 товара, сообщает «РИА Новости».

Отменить заказ женщине не удалось: товар сразу ушел в сборку. Когда истек срок хранения, маркетплейс списал деньги с карты и выставил отрицательный баланс в личном кабинете.

Тянувшийся несколько лет судебный спор завершился в пользу женщины. Суд постановил, что отказ в отмене ошибочного заказа до его прибытия в пункт выдачи является незаконным. В итоге с маркетплейса взыскали потраченную сумму, компенсацию морального вреда, штраф и издержки на нотариуса.

Женщина сразу после заказа отказалась от договора, и суд посчитал, что маркетплейс нарушил закон «О защите прав потребителей».

Согласно данным Ассоциации участников рынка электронной коммерции, со злоупотреблениями покупателей на маркетплейсах сталкиваются 62% продавцов. При этом доля возвратов в интернет-торговле составляет 43% против 9% в обычных магазинах. В сегменте одежды и обуви возвращают до 65% заказов. Как следствие, продавцы вынуждены дважды оплачивать логистику, а также нести дополнительные операционные и административные издержки.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте