Суд обязал маркетплейс вернуть деньги за заказ 102 товаров

Согласно данным Ассоциации участников рынка электронной коммерции, со злоупотреблениями покупателей на маркетплейсах сталкиваются 62% продавцов. При этом доля возвратов в интернет-торговле составляет 43% против 9% в обычных магазинах. В сегменте одежды и обуви возвращают до 65% заказов. Как следствие, продавцы вынуждены дважды оплачивать логистику, а также нести дополнительные операционные и административные издержки.