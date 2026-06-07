Суд обязал маркетплейс вернуть деньги за заказ 102 товаров
Суд в Москве обязал маркетплейс вернуть 139 000 руб. женщине, чья полуторагодовалая дочь случайно заказала в приложении 102 товара, сообщает «РИА Новости».
Отменить заказ женщине не удалось: товар сразу ушел в сборку. Когда истек срок хранения, маркетплейс списал деньги с карты и выставил отрицательный баланс в личном кабинете.
Тянувшийся несколько лет судебный спор завершился в пользу женщины. Суд постановил, что отказ в отмене ошибочного заказа до его прибытия в пункт выдачи является незаконным. В итоге с маркетплейса взыскали потраченную сумму, компенсацию морального вреда, штраф и издержки на нотариуса.
Женщина сразу после заказа отказалась от договора, и суд посчитал, что маркетплейс нарушил закон «О защите прав потребителей».
Согласно данным Ассоциации участников рынка электронной коммерции, со злоупотреблениями покупателей на маркетплейсах сталкиваются 62% продавцов. При этом доля возвратов в интернет-торговле составляет 43% против 9% в обычных магазинах. В сегменте одежды и обуви возвращают до 65% заказов. Как следствие, продавцы вынуждены дважды оплачивать логистику, а также нести дополнительные операционные и административные издержки.