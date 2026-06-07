Актер из «Доктора кто» и «Отверженных» Патрик Годфри умер в возрасте 93 лет
Британский актер Патрик Годфри, известный по ролям в сериале «Доктор кто», фильмах «Отверженные» и «Еще одна история Золушки» (1998), скончался на 94-м году жизни, пишет The Independent. О смерти артиста сообщило его агентство Markham, Froggatt & Irwin.
Годфри ушел из жизни в четверг, 4 июня, в кругу семьи. «Он мирно скончался дома. Пэдди был исключительно талантливым актером и замечательным человеком, и мы будем очень скучать по нему», – говорится в заявлении агентства.
Годфри родился в Лондоне в 1933 г. На сцену он впервые вышел в 1956-м, присоединившись к Radio Drama Company. Первую роль на телевидении получил в 1959 г., снявшись в эпизоде сериала Sunday's Child.
За свою 70-летнюю карьеру актер исполнил небольшие, но запоминающиеся роли в таких картинах, как «Комната с видом», «Морис», «Остаток дня», «История мальчиков», а также в экранизации «Отверженных» и культовом британском сериале «Доктор кто».