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Актер из «Доктора кто» и «Отверженных» Патрик Годфри умер в возрасте 93 лет

Ведомости

Британский актер Патрик Годфри, известный по ролям в сериале «Доктор кто», фильмах «Отверженные» и «Еще одна история Золушки» (1998), скончался на 94-м году жизни, пишет The Independent. О смерти артиста сообщило его агентство Markham, Froggatt & Irwin.

Годфри ушел из жизни в четверг, 4 июня, в кругу семьи. «Он мирно скончался дома. Пэдди был исключительно талантливым актером и замечательным человеком, и мы будем очень скучать по нему», – говорится в заявлении агентства.

Годфри родился в Лондоне в 1933 г. На сцену он впервые вышел в 1956-м, присоединившись к Radio Drama Company. Первую роль на телевидении получил в 1959 г., снявшись в эпизоде сериала Sunday's Child.

За свою 70-летнюю карьеру актер исполнил небольшие, но запоминающиеся роли в таких картинах, как «Комната с видом», «Морис», «Остаток дня», «История мальчиков», а также в экранизации «Отверженных» и культовом британском сериале «Доктор кто».

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