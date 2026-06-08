Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
CNY Бирж.10,746-1,15%MRKS0,477-3,44%BISVP10,66-1,57%IMOEX2 516,7-1,73%RTSI1 082,13-1,46%RGBI118,65-0,44%RGBITR783,29-0,33%
Главная / Общество /

Шесть человек погибли из-за взрыва на газозаправочном пункте в Узбекистане

Ведомости

Шесть человек погибли и еще пятеро получили травмы в результате взрыва и последующего пожара на пункте заправки бытовых газовых баллонов в Кашкадарьинской области Узбекистана. Об этом сообщила пресс-служба министерства по чрезвычайным ситуациям республики.

По данным ведомства, сообщение о происшествии на объекте по заправке бытовых баллонов сжиженным газом в Каршинском районе поступило в экстренные службы в 13:50 по местному времени (11:50 мск). После получения сигнала на место были направлены пять спасательных подразделений. Пожар удалось полностью ликвидировать в 14:55 по местному времени (12:55 мск).

В результате происшествия шесть человек погибли, пятеро пострадавших были доставлены в медицинские учреждения.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте