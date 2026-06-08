Шесть человек погибли из-за взрыва на газозаправочном пункте в Узбекистане

По данным ведомства, сообщение о происшествии на объекте по заправке бытовых баллонов сжиженным газом в Каршинском районе поступило в экстренные службы в 13:50 по местному времени (11:50 мск). После получения сигнала на место были направлены пять спасательных подразделений. Пожар удалось полностью ликвидировать в 14:55 по местному времени (12:55 мск).