Суд в Москве обязал «Ералаш» передать документы наследнику Грачевского
Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск Максима Грачевского – сына и наследника основателя «Ералаша» Бориса Грачевского. Суд обязал продюсерский центр «Ералаш» передать истцу широкий перечень документов о деятельности компании за 2020–2025 гг., пишет «РИА Новости».
В число документов вошли годовые бухгалтерские отчеты, сведения о сотрудниках, данные об имуществе и объектах интеллектуальной собственности, выписки по банковским счетам и договоры с третьими лицами. В случае неисполнения решения суд постановил взыскивать с ответчика 2000 руб. судебной неустойки за каждый день просрочки.
Ранее представитель истца сообщил в суде, что в компании, производящей «Ералаш», существует конфликт между Максимом Грачевским и гендиректором Аркадием Григоряном. Доля Бориса Грачевского в компании составляла 50%, другая половина была и остается у Григоряна. После смерти основателя «Ералаша» в 2021 г. его часть отошла четырем наследникам. По данным информационной системы «БИР-Аналитик», Максиму Грачевскому принадлежит 25%.
Грачевский запросил у компании сведения о финансово-хозяйственной деятельности с 2019 г. по сентябрь 2025 г. Продюсерский центр представил их не полностью и только с 2022 г. Это стало основанием для судебного разбирательства.