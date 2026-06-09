Суд в Москве обязал «Ералаш» передать документы наследнику Грачевского

Ранее представитель истца сообщил в суде, что в компании, производящей «Ералаш», существует конфликт между Максимом Грачевским и гендиректором Аркадием Григоряном. Доля Бориса Грачевского в компании составляла 50%, другая половина была и остается у Григоряна. После смерти основателя «Ералаша» в 2021 г. его часть отошла четырем наследникам. По данным информационной системы «БИР-Аналитик», Максиму Грачевскому принадлежит 25%.