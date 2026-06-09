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На магистральном газопроводе в Дагестане произошли три взрыва

Более 100 человек эвакуировали
Ведомости

Три взрыва произошло на магистральном газопроводе диаметром 1200 мм в Кизилюрте (Дагестан), сообщило ГУ МЧС по региону в Max.

«По предварительной информации, произошло три взрыва на магистральном газопроводе диаметром 1200 мм», – говорится в публикации.

По данным ведомства, спасатели начали получать сообщения о взрыве в 19:45 9 июня. На место происшествия направили 25 сотрудников РСЧС и 7 единиц техники. Из них от МЧС было направлено 12 человек и 3 единицы техники.

Из-за пожара эвакуировали более 100 человек, сообщают власти Кизилюрта.

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