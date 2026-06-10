В Хабаровском крае обнаружили незаконный вылов краба на 1 млрд рублей
Участники преступного сообщества в Хабаровском крае подозреваются в незаконной добыче камчатского и синего краба на сумму более 1 млрд руб., сообщил Следственный комитет РФ по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области.
«С января 2023 по март 2026 года один из жителей края создал и осуществлял руководство деятельностью преступного сообщества, целью которого являлась незаконная добыча камчатского и синего краба», – говорится в сообщении ведомства. За три года было выловлено более 250 000 кг живого краба.
На имущество подозреваемых, их расчетные счета и рыболовецкие суда наложен арест на сумму более 450 млн руб. Один из участников объявлен в розыск. Продолжаются следственные действия.
В декабре 2025 г. в Мурманской области задержали двух жителей региона за незаконную добычу камчатского краба в Териберке. Силовики изъяли 77 живых особей весом почти 300 кг.
Экспорт рыбы и рыбной продукции из России в 2025 г. составил 2,1 млн т, что на 1% больше показателя предыдущего года. Объем экспортированной рыбы и морепродукции из Мурманской области в I квартале 2026 г. составил 27 100 т.